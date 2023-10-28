«У Федуна точно бы уволили»: Орлов – о будущем Абаскаля в «Спартаке»

Геннадий Орлов высказался о положении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
– В последнее время очень популярно мнение, что если бы на месте Абаскаля был русский тренер, его бы давно уволили. Согласны с этим?
– У Федуна точно бы уволили. Но сейчас у «Спартака» другие руководители.
Чем дольше Абаскаль продержится, тем будет лучше для клуба. Даже если они не станут чемпионами. Игра «Спартака» привлекательна. И молодые прогрессируют. Литвинов и Пруцев, например.
Абаскаль – способный тренер. В нем что-то точно есть.
- «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ после 12 туров.
- На прошлых выходных команда обыграла «Пари НН» (2:0), а до этого у нее не было побед в 3 матчах подряд.
- Сегодня у москвичей встреча с «Факелом». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: Sport24