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    • «У Федуна точно бы уволили»: Орлов – о будущем Абаскаля в «Спартаке»

    «У Федуна точно бы уволили»: Орлов – о будущем Абаскаля в «Спартаке»

    Геннадий Орлов высказался о положении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

    – В последнее время очень популярно мнение, что если бы на месте Абаскаля был русский тренер, его бы давно уволили. Согласны с этим?

    – У Федуна точно бы уволили. Но сейчас у «Спартака» другие руководители.

    Чем дольше Абаскаль продержится, тем будет лучше для клуба. Даже если они не станут чемпионами. Игра «Спартака» привлекательна. И молодые прогрессируют. Литвинов и Пруцев, например.

    Абаскаль – способный тренер. В нем что-то точно есть.

    • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ после 12 туров.
    • На прошлых выходных команда обыграла «Пари НН» (2:0), а до этого у нее не было побед в 3 матчах подряд.
    • Сегодня у москвичей встреча с «Факелом». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1522

      Айболид 12 секунд назад

      И опять коричнево/белая масса забурлила . Не нравится им правда .

      0
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      Рейтинг: +4739

      ziborock 5 минут назад

      Гена голос подал! После среднего пальца Клаудиньо молчал как рыба об лед!
      А ведь должен был сказать как и о Соболеве: "Я вcю жизнь в футболе: играл, комментировал и до cих пор веду вcевозможные экcпертизы. Но я не видел, чтобы так cебя вел футболиcт! Какой-то вообще выродок, понимаете?"

      0
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      Рейтинг: +2301

      Suvorov71 6 минут назад

      Вот старый ипреданный пердун ПРОМКВАС, с тобой Гена Флюгер все ясно, ты всегда пукаешь против московских команд, а о Великом клубе Спартат так у тебя просто словесный понос, помолчи и за нормального сойдешь, хотя это не возможно..........

      0
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      Рейтинг: +20400

      NewLife 16 минут назад

      "Чем дольше Абаскаль продержится, тем будет лучше для клуба. " - для клуба с берегов Невы)))

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      Рейтинг: +25273

      DOCTOR PENALTY > NewLife 10 минут назад

      В девяточку!!!

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