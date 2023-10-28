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  • «У Федуна точно бы уволили»: Орлов – о будущем Абаскаля в «Спартаке»

«У Федуна точно бы уволили»: Орлов – о будущем Абаскаля в «Спартаке»

28 октября 2023, 12:24
6

Геннадий Орлов высказался о положении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

– В последнее время очень популярно мнение, что если бы на месте Абаскаля был русский тренер, его бы давно уволили. Согласны с этим?

– У Федуна точно бы уволили. Но сейчас у «Спартака» другие руководители.

Чем дольше Абаскаль продержится, тем будет лучше для клуба. Даже если они не станут чемпионами. Игра «Спартака» привлекательна. И молодые прогрессируют. Литвинов и Пруцев, например.

Абаскаль – способный тренер. В нем что-то точно есть.

  • «Спартак» идет на 4-м месте в РПЛ после 12 туров.
  • На прошлых выходных команда обыграла «Пари НН» (2:0), а до этого у нее не было побед в 3 матчах подряд.
  • Сегодня у москвичей встреча с «Факелом». «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо Орлов Геннадий
Комментарии (6)
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NewLife
1698486395
"Чем дольше Абаскаль продержится, тем будет лучше для клуба. " - для клуба с берегов Невы)))
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ziborock
1698487066
Гена голос подал! После среднего пальца Клаудиньо молчал как рыба об лед! А ведь должен был сказать как и о Соболеве: "Я вcю жизнь в футболе: играл, комментировал и до cих пор веду вcевозможные экcпертизы. Но я не видел, чтобы так cебя вел футболиcт! Какой-то вообще выродок, понимаете?"
Ответить
Errty66
1698490301
Заработок на Спортивных Событиях!! Информация Не Прогнозы (Инфо 100% Инсайды) Поставили - Выиграли Высокие Кф!! В Интернете такой Информации не найти (100% Инсайд на проверку) Пишите; marcoinfo@internet.ru 1 0 0 % ; Футбол Германия 14:00 Герта - Падерборн Первый Тайм Тотал Больше 1,5 Кф 2,10
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