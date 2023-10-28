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    • Кафанов прокомментировал пять пропущенных голов Лунева от «Байера»

    Кафанов прокомментировал пять пропущенных голов Лунева от «Байера»

    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру Андрея Лунева в матче Лиги Европы с «Байером».

    • Немцы разгромили «Карабах» со счетом 5:1.
    • Лунев играл против бывшей команды.

    «Между «Карабахом» и «Байером» разница в классе очень большая. Пять пропущенных голов – конечно, много, но если посмотреть на эти голы, то Андрея упрекнуть там не в чем.

    Единственное, можно сказать про пятый мяч, когда сыграли на добивании, но этот гол не повлиял на ход игры, хотя Андрей там мог сыграть лучше», – сказал Кафанов.

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    Источник: Metaratings

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