Кафанов прокомментировал пять пропущенных голов Лунева от «Байера»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил игру Андрея Лунева в матче Лиги Европы с «Байером».

Немцы разгромили «Карабах» со счетом 5:1.

Лунев играл против бывшей команды.

«Между «Карабахом» и «Байером» разница в классе очень большая. Пять пропущенных голов – конечно, много, но если посмотреть на эти голы, то Андрея упрекнуть там не в чем.

Единственное, можно сказать про пятый мяч, когда сыграли на добивании, но этот гол не повлиял на ход игры, хотя Андрей там мог сыграть лучше», – сказал Кафанов.