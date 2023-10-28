Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    Полиция запретила акцию фанатов «Интера» против Лукаку

    Объединение болельщиков «Интера» Curva Nord готовило акцию на матч 10-го тура Серии А против «Ромы».

    Фанаты хотели раздать на стадионе 30 тысяч свистков. Предполагалось свистеть, чтобы влиять на Ромелу Лукаку.

    «Мы считаем, что он маленький человек, сравнимый с детсадовским ребенком, и такой прием может оказать воздействие на его состояние, и это окажет влияние на матч», – сказал представитель Curva Nord.

    В итоге акция не состоится – ее запретила полиция. Это решение мотивировано тем, что такое количество свистков помешает судьям работать на матче.

    • «Интер» примет «Рому» в воскресенье в 20:00 мск.
    • Лукаку в прошлом сезоне выступал за миланский клуб на правах аренды из «Челси».
    • В «Интере» ожидали, что бельгиец останется в команде, однако он стал вести переговоры с другими командами, в том числе с «Ювентусом».

    Новости по теме
    Индзаги рассказал о важности победы над «Зальцбургом»
    Обзор матча «Интер» – «Зальцбург» голы и лучшие моменты (Видео)
    Лига чемпионов. «Бавария» и «Интер» добыли победы 1
    Источник: L’Interista.it

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:29
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+