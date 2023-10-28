Полиция запретила акцию фанатов «Интера» против Лукаку

Объединение болельщиков «Интера» Curva Nord готовило акцию на матч 10-го тура Серии А против «Ромы».

Фанаты хотели раздать на стадионе 30 тысяч свистков. Предполагалось свистеть, чтобы влиять на Ромелу Лукаку.

«Мы считаем, что он маленький человек, сравнимый с детсадовским ребенком, и такой прием может оказать воздействие на его состояние, и это окажет влияние на матч», – сказал представитель Curva Nord.

В итоге акция не состоится – ее запретила полиция. Это решение мотивировано тем, что такое количество свистков помешает судьям работать на матче.