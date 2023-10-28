Аршавин оценил поведение Игнашевича после поражения «Балтики» от «Рубина»

Андрей Аршавин прокомментировал пятничное флеш-интервью Сергея Игнашевича.
- Тренер «Балтики» коротко и в резкой форме отвечал на вопросы журналиста.
- Калининградцы проиграли «Рубину» со счетом 0:1.
«Типичный матч, когда два конкурента из нижней части таблицы играют. Много борьбы, большого количества моментов я не ждал. «Рубин» чуть мастеровитее, и удача команде улыбнулась.
Послематчевое интервью Игнашевича? Сергей исправится и больше не будет так себя вести. Но и его поймите. Он проиграл там, где рассчитывал набрать очки.
Все лимиты по таким интервью Игнашевич перебрал. И будет отвечать нормально», – сказал Аршавин.
Источник: «Матч ТВ»