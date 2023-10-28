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    • Аршавин оценил поведение Игнашевича после поражения «Балтики» от «Рубина»

    Аршавин оценил поведение Игнашевича после поражения «Балтики» от «Рубина»

    Андрей Аршавин прокомментировал пятничное флеш-интервью Сергея Игнашевича.

    • Тренер «Балтики» коротко и в резкой форме отвечал на вопросы журналиста.
    • Калининградцы проиграли «Рубину» со счетом 0:1.

    «Типичный матч, когда два конкурента из нижней части таблицы играют. Много борьбы, большого количества моментов я не ждал. «Рубин» чуть мастеровитее, и удача команде улыбнулась.

    Послематчевое интервью Игнашевича? Сергей исправится и больше не будет так себя вести. Но и его поймите. Он проиграл там, где рассчитывал набрать очки.

    Все лимиты по таким интервью Игнашевич перебрал. И будет отвечать нормально», – сказал Аршавин.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18108

      Garrincha58 1 час назад

      опять этот сидит на Матче, а не работает в Зените

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