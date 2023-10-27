Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Ахли», 11-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 21:00 по московскому времени.

Вероятные стартовые составы команд:

«Аль-Хиляль»: Буну, Аль-Булаихи, Кулибали, Абдулхамид, Аль-Шахрани, Невешь, Милинкович-Савич, Малком, Аль-Давсари, Ричард, Митровчи.

Главный тренер: Жоржи Жезуш

«Аль-Ахли»: Менди, Ибаньес, Хинди, Аль-Хураджи, Аль-Аммар, Аот-Махад, Кессье, Марез, Вейга, Аль-Рашиди, Фирмино.

Главный тренер: Маттиас Яйсле

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»