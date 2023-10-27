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    • «Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября

    «Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» против «Аль-Ахли», 11-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 октября в 21:00 по московскому времени.

    Вероятные стартовые составы команд:

    «Аль-Хиляль»: Буну, Аль-Булаихи, Кулибали, Абдулхамид, Аль-Шахрани, Невешь, Милинкович-Савич, Малком, Аль-Давсари, Ричард, Митровчи.

    Главный тренер: Жоржи Жезуш

    «Аль-Ахли»: Менди, Ибаньес, Хинди, Аль-Хураджи, Аль-Аммар, Аот-Махад, Кессье, Марез, Вейга, Аль-Рашиди, Фирмино.

    Главный тренер: Маттиас Яйсле

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Аль-Ахли»

    Аль-Хиляль – Аль-Ахли смотреть онлайн

    Источник: «Бомбардир»

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    27.10.2023 19:28
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