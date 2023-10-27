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    Топ-3 комментатора «Матч ТВ» по версии Уткина

    Видеоблогер и бывший комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин определил тройку лучших комментаторов канала.

    «Места здесь не важны, это просто тройка-четверка лучших: Станислав Минин, Константин Генич, Роман Нагучев», – сказал Уткин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

    • Уткин не работает на канале с 2016 года.
    • Он комментировал футбол на ТВ с прошлого века.
    • Сейчас Уткин курирует медийный клуб «Эгриси».

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    Источник: «Бомбардир»

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    27.10.2023 16:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +833

      The only one 10 часов назад

      Сегодня- завтра РПЛ и 1-я лига куча футбола. Срач-тв удосужился из всего разнообразия показать на бесплатном тв один матч. Позор.

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