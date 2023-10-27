Топ-3 комментатора «Матч ТВ» по версии Уткина

Сегодня- завтра РПЛ и 1-я лига куча футбола. Срач-тв удосужился из всего разнообразия показать на бесплатном тв один матч. Позор.
Видеоблогер и бывший комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин определил тройку лучших комментаторов канала.
«Места здесь не важны, это просто тройка-четверка лучших: Станислав Минин, Константин Генич, Роман Нагучев», – сказал Уткин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».
- Уткин не работает на канале с 2016 года.
- Он комментировал футбол на ТВ с прошлого века.
- Сейчас Уткин курирует медийный клуб «Эгриси».