Топ-3 комментатора «Матч ТВ» по версии Уткина

Видеоблогер и бывший комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин определил тройку лучших комментаторов канала.

«Места здесь не важны, это просто тройка-четверка лучших: Станислав Минин, Константин Генич, Роман Нагучев», – сказал Уткин на ютуб-канале «Это футбол, брат!».