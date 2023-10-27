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    Григорян поставил Сперцяна на один уровень с Педри и Гави

    Бывший тренер «Анжи», «Тамбова», «Кубани» Александр Григорян оценил уровень полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

    – Со стороны кажется, что неотъезд в Европу психологически повлиял на Сперцяна, и из-за этого сейчас снизилась его результативность. Согласны?

    – Я соглашусь с тем, что в прошлом году Сперцян был в невероятной форме. Мне иногда приходится комментировать на Okko Ла Лигу, и я часто разбирал игру «Барселоны». Когда смотрел на позиции восьмeрки и инсайда, где играет Гави и Педри, и у меня возникла мысль: «Какого чeрта?». Сперцян, для которого это тоже профильные позиции, не хуже! Он точно не хуже Педри и Гави!

    • Летом купить Сперцяна пытался «Аякс».
    • Эдуард – воспитанник «Краснодара».
    • Он выступает за сборную Армении.

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    Источник: Metaratings

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    27.10.2023 15:30
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2296

      Suvorov71 7 часов назад

      Ну это полный отстой, а почему Набалдяна не сравнить с Месси и т.д. он уровень Краснодара и не выше их таких полно у нас Набалдянов и в Динамо был и в Локо и где их только нет а поехали в прибалтику и Набалдянов натянули

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