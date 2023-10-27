Григорян поставил Сперцяна на один уровень с Педри и Гави

Ну это полный отстой, а почему Набалдяна не сравнить с Месси и т.д. он уровень Краснодара и не выше их таких полно у нас Набалдянов и в Динамо был и в Локо и где их только нет а поехали в прибалтику и Набалдянов натянули
Бывший тренер «Анжи», «Тамбова», «Кубани» Александр Григорян оценил уровень полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
– Со стороны кажется, что неотъезд в Европу психологически повлиял на Сперцяна, и из-за этого сейчас снизилась его результативность. Согласны?
– Я соглашусь с тем, что в прошлом году Сперцян был в невероятной форме. Мне иногда приходится комментировать на Okko Ла Лигу, и я часто разбирал игру «Барселоны». Когда смотрел на позиции восьмeрки и инсайда, где играет Гави и Педри, и у меня возникла мысль: «Какого чeрта?». Сперцян, для которого это тоже профильные позиции, не хуже! Он точно не хуже Педри и Гави!
- Летом купить Сперцяна пытался «Аякс».
- Эдуард – воспитанник «Краснодара».
- Он выступает за сборную Армении.
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