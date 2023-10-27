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    Топ-10 дриблеров сезона Лиги чемпионов

    Позади половина группового этапа Лиги чемпионов. Transfermarkt составил топ-10 дриблеров сезона.

    1. Ноа Ланг (ПСВ) – 2 матча – 23 удачные обводки.

    2. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 3 – 22.

    3. Андер Барренечеа («Реал Сосьедад») – 3 – 20.

    4. Рафаэль Леау («Милан») – 3 – 20.

    5. Жереми Доку («Манчестер Сити») – 3 – 18.

    6. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 3 – 18.

    7. Маттиа Дзакканьи («Лацио») – 3 – 18.

    8. Элиас Ашури («Копенгаген») – 3 – 18.

    9. Ламин Ямаль («Барселона») – 3 – 16.

    10. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 3 – 15.

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    Источник: телеграм-канал Transfermarkt

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    27.10.2023 14:42
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