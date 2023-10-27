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Топ-10 дриблеров сезона Лиги чемпионов

27 октября 2023, 14:42

Позади половина группового этапа Лиги чемпионов. Transfermarkt составил топ-10 дриблеров сезона.

1. Ноа Ланг (ПСВ) – 2 матча – 23 удачные обводки.

2. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 3 – 22.

3. Андер Барренечеа («Реал Сосьедад») – 3 – 20.

4. Рафаэль Леау («Милан») – 3 – 20.

5. Жереми Доку («Манчестер Сити») – 3 – 18.

6. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 3 – 18.

7. Маттиа Дзакканьи («Лацио») – 3 – 18.

8. Элиас Ашури («Копенгаген») – 3 – 18.

9. Ламин Ямаль («Барселона») – 3 – 16.

10. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 3 – 15.

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Источник: телеграм-канал Transfermarkt
Лига чемпионов
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