Топ-10 дриблеров сезона Лиги чемпионов

Позади половина группового этапа Лиги чемпионов. Transfermarkt составил топ-10 дриблеров сезона.
1. Ноа Ланг (ПСВ) – 2 матча – 23 удачные обводки.
2. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 3 – 22.
3. Андер Барренечеа («Реал Сосьедад») – 3 – 20.
4. Рафаэль Леау («Милан») – 3 – 20.
5. Жереми Доку («Манчестер Сити») – 3 – 18.
6. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 3 – 18.
7. Маттиа Дзакканьи («Лацио») – 3 – 18.
8. Элиас Ашури («Копенгаген») – 3 – 18.
9. Ламин Ямаль («Барселона») – 3 – 16.
10. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 3 – 15.
Источник: телеграм-канал Transfermarkt