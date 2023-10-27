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    Моуринью рассказал о важности Лукаку для состава «Ромы»

    Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с пражской «Славией» (2:0).

    «Мы использовали прессинг, чтобы не давать играть сопернику, и хорошо справились с этим в первом тайме. Во второй половине энергичность и интенсивность нашей игры снизились. У нас есть футболисты, которые провели на поле каждую минуту команды в этом сезоне, поэтому интенсивность упала. «Славия» начала играть на нашей половине поля, но мы всe держали под контролем.

    Эль-Шаарави играет везде. Это очень полезный футболист для нас, он важен для состава с учетом наших проблем. В «Славии», возможно, думали, что будет играть Белотти. Лукаку? Он забивает везде и в каждом турнире: когда он в вашей команде у вас больше шансов победить», – приводит официальный сайт УЕФА слова Моуринью.

    • Голы в этой встрече забили Эдоардо Бове на 1-й минуте и Ромелу Лукаку на 17-й. В обоих случаях передачами отметился Стефан Эль-Шаарави.
    • На счету «Ромы» девять очков после трeх матчей в группе G.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    27.10.2023 07:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      2cass 19 часов назад

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