Моуринью рассказал о важности Лукаку для состава «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы с пражской «Славией» (2:0).

«Мы использовали прессинг, чтобы не давать играть сопернику, и хорошо справились с этим в первом тайме. Во второй половине энергичность и интенсивность нашей игры снизились. У нас есть футболисты, которые провели на поле каждую минуту команды в этом сезоне, поэтому интенсивность упала. «Славия» начала играть на нашей половине поля, но мы всe держали под контролем.

Эль-Шаарави играет везде. Это очень полезный футболист для нас, он важен для состава с учетом наших проблем. В «Славии», возможно, думали, что будет играть Белотти. Лукаку? Он забивает везде и в каждом турнире: когда он в вашей команде у вас больше шансов победить», – приводит официальный сайт УЕФА слова Моуринью.