Капелло опроверг стереотип про свой нелюбимый счет

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло опроверг журналистский стереотип, что 2:0 по ходу матча – его самый нелюбимый счет.

«2:0 – мой самый нелюбимый счeт? Скорее 0:3 (смеeтся).

Я как-то рассуждал на тему того, что выигрывать 2:0 – довольно неудобно в плане построения игры команды при таком счeте. Но он точно не мой самый нелюбимый счeт», – сказал Капелло.