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    Капелло опроверг стереотип про свой нелюбимый счет

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло опроверг журналистский стереотип, что 2:0 по ходу матча – его самый нелюбимый счет.

    «2:0 – мой самый нелюбимый счeт? Скорее 0:3 (смеeтся).

    Я как-то рассуждал на тему того, что выигрывать 2:0 – довольно неудобно в плане построения игры команды при таком счeте. Но он точно не мой самый нелюбимый счeт», – сказал Капелло.

    • Итальянец завершил карьеру в 2018 году.
    • Он выигрывал Лигу чемпионов с «Миланом».
    • В России Капелло тренировал в 2012-2015 годах.

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    Источник: «Советский спорт»

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    25.10.2023 17:52
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