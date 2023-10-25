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Капелло опроверг стереотип про свой нелюбимый счет

25 октября 2023, 17:52

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло опроверг журналистский стереотип, что 2:0 по ходу матча – его самый нелюбимый счет.

«2:0 – мой самый нелюбимый счeт? Скорее 0:3 (смеeтся).

Я как-то рассуждал на тему того, что выигрывать 2:0 – довольно неудобно в плане построения игры команды при таком счeте. Но он точно не мой самый нелюбимый счeт», – сказал Капелло.

  • Итальянец завершил карьеру в 2018 году.
  • Он выигрывал Лигу чемпионов с «Миланом».
  • В России Капелло тренировал в 2012-2015 годах.

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Источник: «Советский спорт»
Италия. Серия А Капелло Фабио
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