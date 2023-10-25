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    • Черногорец Кашчелан объяснил, почему не хочет покидать Россию

    Черногорец Кашчелан объяснил, почему не хочет покидать Россию

    Тренер «Пари НН» Младен Кашчелан доволен жизнью в России. Ранее он играл за «Балтику».

    «Не буду скрывать, Калининград отличается от тех российских городов, где мне удалось побывать. Он имеет свою историю, свой стиль жизни. И нам с супругой очень там всe нравится. И сам город красивый, и есть что посмотреть в области, отдохнуть на море. Замечательная природа, воздух, потрясающая Куршская коса. Кто не был там, рекомендую увидеть это всe своими глазами!

    Нижний Новгород? Город мне тоже очень понравился. Чем-то он мне напоминает Белград, где тоже много мостов, а одна река впадает в другую. В Нижнем много отличных мест для прогулок. С семьeй мы погуляли по кремлю, прокатились на теплоходе. А ещe здесь чувствуется древняя история, уделяется внимание религии. Мне удалось побывать в Вознесенском Печeрском мужском монастыре, где очень понравилось.

    Насколько я реально стал русским, что получил паспорт РФ? Если бы я не был уверен в себе, то я бы не стал делать запрос на двойное гражданство. У нас и ребeнок знает только русский язык, даже иногда поправляет нас с супругой, если мы где-то ошибаемся в грамматике (смеeтся). Нам комфортно в России, никуда переезжать нет никакого желания», – сказал черногорец.

    • 40-летний Кашчелан в России с 2013 года.
    • На счету игрока 25 матчей за сборную Черногории.
    • Тренерскую карьеру Младен начал в этом году.

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    Источник: сообщество «Пари НН» в VK

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    25.10.2023 16:30
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