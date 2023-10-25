Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    Канчельскис: «Еще из Гондураса судей пригласите»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном приглашении иностранных судей для обслуживания матчей РПЛ.

    «Возможно, в данный момент это актуально. Но важно понимать, из каких стран будут судьи. У нас сейчас безобразное судейство. Я не могу понять, что у нас делают на VAR – они там в карты играют или слепые? Зачем нужен VAR, если не могут увидеть детские ошибки? Судьи боятся судить. Может, зарубежные судьи что-то привнесут.

    Речь о судьях из Катара и Беларуси? Заканчивайте с этим! Вы еще из Гондураса или Венесуэлы пригласите кого-нибудь. Если мы говорим об этом, то судьи должны быть из Англии, Германии, Италии – иначе в чем вообще смысл? Это будет просто лишняя трата финансов. Даже экспериментировать не надо. Разве в Катаре есть футбол? Они подняли сейчас медийность только за счет известных футболистов. При всем уважении, но это не совсем футбольные страны.

    Когда в федерациях футбола сидят не футбольные люди, то принимаются не футбольные решения. Они там сидят и разгадывают кроссворды. Футбольных людей там – раз-два и обчeлся. О чeм можно разговаривать с не футбольными людьми? Если они будут принимать такие решения, то это позор. Пусть изучают историю, какие есть футбольные страны», – сказал Канчельскис.

    • Соглашение о сотрудничестве в области судейства между РФС и Федерацией футбола Саудовской Аравии уже подписано.
    • Также матчи российской Премьер-лиги будут обслуживать арбитры из Катара и Белоруссии.

    Новости по теме
    «Динамо» – «Урал»: прогноз на матч 13 тура российской Премьер-лиги, 29 октября
    «Пари НН» – «Сочи»: прогноз на матч 13 тура российской Премьер-лиги, 29 октября
    ЦСКА – «Краснодар»: прогноз на матч 13 тура российской Премьер-лиги, 29 октября
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2023 13:13
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11829

      alex1951 25 октября, 17:39

      Андрюша,ты высказался на эмоциях....А включил бы мозг свой.
      Обьясню.
      Арабы лоялны к России. Раз. Европа контра России. Два.
      Может тебе так понятней?
      А арабы тоже имеет судейскую категорию FIFA , да и на кошелек не жалуются ...так понятней...sorry)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +59

      googlechromovvkontakte > alex1951 25 октября, 18:20

      Твое мнение очень важно для Канчельскиса.Оставайся на линии.Никуда не уходи.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11829

      alex1951 > googlechromovvkontakte 25 октября, 21:47

      Это шутка такая?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Q05045511q 25 октября, 14:14

      1 0 0 % Ставки на Футбольные События!!
      Информация Н-е П-р-о-г-н-о-з-ы, И-н-ф-о И-н-с а-й-д!!

      1 0 0 % Матч на Проверку (Точный Счёт. Кф от 7)
      Пишите;

      [email protected]

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6567

      subbotaspartak 25 октября, 14:08

      Расист

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17023

      Алексей З 25 октября, 14:07

      Не ту страну назвали Гондурасом !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4775

      ПалкоВводецъ (returned) 25 октября, 13:45

      Лучше колымить в Гондурасе, чем гондурасить на Колыме!!! Гыгыгы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7059

      Давид59 25 октября, 13:25

      Эх Гондурас, Гондурас. Где же твой рабочий класс?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10343

      САДЫЧОК 25 октября, 13:23

      Проплаченный говорун!
      Кончельскис ты дважды предатель.
      Юран высказался и признал свою ошибку.
      Чё мочишь , а всё накидываешься , то на Спартак, то на судей!

      2
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+