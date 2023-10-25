Канчельскис: «Еще из Гондураса судей пригласите»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном приглашении иностранных судей для обслуживания матчей РПЛ.

«Возможно, в данный момент это актуально. Но важно понимать, из каких стран будут судьи. У нас сейчас безобразное судейство. Я не могу понять, что у нас делают на VAR – они там в карты играют или слепые? Зачем нужен VAR, если не могут увидеть детские ошибки? Судьи боятся судить. Может, зарубежные судьи что-то привнесут.

Речь о судьях из Катара и Беларуси? Заканчивайте с этим! Вы еще из Гондураса или Венесуэлы пригласите кого-нибудь. Если мы говорим об этом, то судьи должны быть из Англии, Германии, Италии – иначе в чем вообще смысл? Это будет просто лишняя трата финансов. Даже экспериментировать не надо. Разве в Катаре есть футбол? Они подняли сейчас медийность только за счет известных футболистов. При всем уважении, но это не совсем футбольные страны.

Когда в федерациях футбола сидят не футбольные люди, то принимаются не футбольные решения. Они там сидят и разгадывают кроссворды. Футбольных людей там – раз-два и обчeлся. О чeм можно разговаривать с не футбольными людьми? Если они будут принимать такие решения, то это позор. Пусть изучают историю, какие есть футбольные страны», – сказал Канчельскис.