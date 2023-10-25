Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Агент Рахмановича высказался об ударе игрока локтем в лицо Клаудиньо

Агент Рахмановича высказался об ударе игрока локтем в лицо Клаудиньо

25 октября 2023, 09:00
5

Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что его клиент, полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович не хотел умышленно травмировать игрока «Зенита» Клаудиньо в матче чемпионата России.

«Я смотрел игру, согласен, в общем и целом эпизод выглядит мерзко, но точно могу сказать, что Рахманович – приятный, доброжелательный, хороший парень. Сто процентов, что он сделал это не специально. Более того, после игры он даже не помнил про эту ситуацию. Еще раз повторю, со стороны, в трансляции выглядело это так себе, но у Амара не было никакого злого умысла, он не хотел травмировать Клаудиньо. Хотя надо признать, что ему повезло, что судья не показал красную карточку», – сказал Ратковица.

  • «Зенит» в воскресном домашнем матче РПЛ обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1.
  • На 41‑й минуте игры Рахманович попал Клаудиньо локтем в лицо.

Еще по теме:
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались» 5
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон 3
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ» 5
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов Рахманович Амар Клаудиньо
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1698227581
"после игры он даже не помнил про эту ситуацию"? Совсем без мозгов, но приятный, доброжелательный, хороший парень..... P.S. Почему то агент за него оправдывается. Это так принято сегодня? Мой агент - мой адвокат?
Ответить
Давид59
1698228041
Помню фильм, там было интервью с Чикатилло. Вполне вежливый не злобный парень.
Ответить
Давид59
1698228561
Там ещё был парнишка, который Венделу ногу распорол. Что-то его агент пока молчит. Хотелось бы и его послушать.
Ответить
Главные новости
ФотоЭкс-защитник ЦСКА Бекао подписал контракт с московским клубом
19:47
Стал известен новый капитан сборной Аргентины после ухода Месси
19:41
Слуцкий ответил, кто лучше – Аршавин или Батраков
19:23
1
Видео«Добро пожаловать домой»: ЦСКА объявил о трансфере игрока
19:06
3
«Его время прошло»: во Франции высказались о возможном уходе Головина из «Монако»
18:39
7
«Не до хрена ли чести этим пассажирам»: Радимов раскритиковал два российских клуба
18:36
1
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
5
Газзаев высказался о возможном переходе Головина в «Спартак»
17:24
3
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
6
Все новости
Все новости
Губерниев двумя словами описал трансфер Головина в «Спартак»
19:55
ФотоНовичок ЦСКА Олейников сделал фото с Бабаевым
19:31
Лещенко – о российском футболисте: «Я его поклонник, давно таких не было»
18:50
Мостовой оценил трансфер Головина в «Спартак» за 19 миллионов
18:22
6
Губерниев ответил, что может помешать «Краснодару» стать чемпионом
17:55
3
Экс-тренер ЦСКА – о подписании Олейникова: «Некрасивая история»
17:40
1
Батраков – об РПЛ: «Уровень падает, мы не можем прогрессировать»
17:32
5
Раскрыты обстоятельства, при которых Олейников отказал «Рубину» ради ЦСКА
16:52
6
Зобнин назвал легионера «Спартака», с которого все должны брать пример
16:41
5
Слуцкий ответил, кто лучше – Акинфеев или Сафонов
16:23
2
Игрок «Крыльев Советов» подписал контракт с ЦСКА
15:51
Стало известно, продолжит ли Дзюба карьеру
15:38
2
«Такого больше не будет»: Бубнов назвал самого фартового игрока и тренера в истории России
15:32
4
Бывший советник Федуна оценил возможный переход Головина в «Спартак»
15:14
3
Агент Головина ответил, перейдет ли игрок в «Спартак»
14:51
6
Во Франции высказались по поводу возможного трансфера Головина в «Спартак»
14:18
6
Слуцкий раскрыл, какой совет дал Головину по поводу предложений из РПЛ
14:00
1
ФотоРПЛ определила лучшего игрока лиги в июле и августе
13:53
4
Решение Головина по предложению «Спартака»
13:46
2
Семак принял решение по кандидатуре Витиньо для «Зенита»
13:38
3
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
13
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
4
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
3
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
5
Шалимов – о судействе: «Соболев ударил сильно, а его не очень? Для меня это одинаковые моменты»
12:27
3
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+