Агент Рахмановича высказался об ударе игрока локтем в лицо Клаудиньо

Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что его клиент, полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович не хотел умышленно травмировать игрока «Зенита» Клаудиньо в матче чемпионата России.

«Я смотрел игру, согласен, в общем и целом эпизод выглядит мерзко, но точно могу сказать, что Рахманович – приятный, доброжелательный, хороший парень. Сто процентов, что он сделал это не специально. Более того, после игры он даже не помнил про эту ситуацию. Еще раз повторю, со стороны, в трансляции выглядело это так себе, но у Амара не было никакого злого умысла, он не хотел травмировать Клаудиньо. Хотя надо признать, что ему повезло, что судья не показал красную карточку», – сказал Ратковица.