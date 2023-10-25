Агент Рахмановича высказался об ударе игрока локтем в лицо Клаудиньо

Там ещё был парнишка, который Венделу ногу распорол. Что-то его агент пока молчит. Хотелось бы и его послушать.
Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что его клиент, полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович не хотел умышленно травмировать игрока «Зенита» Клаудиньо в матче чемпионата России.
«Я смотрел игру, согласен, в общем и целом эпизод выглядит мерзко, но точно могу сказать, что Рахманович – приятный, доброжелательный, хороший парень. Сто процентов, что он сделал это не специально. Более того, после игры он даже не помнил про эту ситуацию. Еще раз повторю, со стороны, в трансляции выглядело это так себе, но у Амара не было никакого злого умысла, он не хотел травмировать Клаудиньо. Хотя надо признать, что ему повезло, что судья не показал красную карточку», – сказал Ратковица.
- «Зенит» в воскресном домашнем матче РПЛ обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1.
- На 41‑й минуте игры Рахманович попал Клаудиньо локтем в лицо.