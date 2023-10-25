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    • Агент Рахмановича высказался об ударе игрока локтем в лицо Клаудиньо

    Агент Рахмановича высказался об ударе игрока локтем в лицо Клаудиньо

    Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что его клиент, полузащитник «Крыльев Советов» Амар Рахманович не хотел умышленно травмировать игрока «Зенита» Клаудиньо в матче чемпионата России.

    «Я смотрел игру, согласен, в общем и целом эпизод выглядит мерзко, но точно могу сказать, что Рахманович – приятный, доброжелательный, хороший парень. Сто процентов, что он сделал это не специально. Более того, после игры он даже не помнил про эту ситуацию. Еще раз повторю, со стороны, в трансляции выглядело это так себе, но у Амара не было никакого злого умысла, он не хотел травмировать Клаудиньо. Хотя надо признать, что ему повезло, что судья не показал красную карточку», – сказал Ратковица.

    • «Зенит» в воскресном домашнем матче РПЛ обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1.
    • На 41‑й минуте игры Рахманович попал Клаудиньо локтем в лицо.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    25.10.2023 09:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7059

      Давид59 25 октября, 13:09

      Там ещё был парнишка, который Венделу ногу распорол. Что-то его агент пока молчит. Хотелось бы и его послушать.

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      Рейтинг: +936

      АКС-74У > Давид59 26 октября, 18:26

      Распорол Венделу, а жаловался Мантуан? Матчасть подтяни.

      0
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      Рейтинг: +7059

      Давид59 > АКС-74У 26 октября, 19:29

      Там всех бразил покалечили. Не мудрено запутаться

      0
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      Рейтинг: +7059

      Давид59 25 октября, 13:00

      Помню фильм, там было интервью с Чикатилло. Вполне вежливый не злобный парень.

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      Рейтинг: +20339

      ilichkadr 25 октября, 12:53

      "после игры он даже не помнил про эту ситуацию"?
      Совсем без мозгов, но приятный, доброжелательный, хороший парень.....
      P.S. Почему то агент за него оправдывается. Это так принято сегодня? Мой агент - мой адвокат?

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      Рейтинг: +1833

      rac531 25 октября, 11:09

      Все бандиты говорят, что они не хотели совершать преступления)
      А Рахманович к тому же мусульманин

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      Рейтинг: +17023

      Алексей З 25 октября, 10:30

      Лучше молчать, чем оправдывать такие действия.
      При всей нелюбви к Зениту и Клаудиньо, за такие действия надо жёстко наказывать.
      В АПЛ такие проступки безнаказанно не проходят и пофигу , что судья просмотрел.
      Игр 5 пропустит, возможно поумнеет.
      Кстати , как и действия Маркова , в матче Оренбург-Факел.

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      Рейтинг: +7059

      Давид59 > Алексей З 25 октября, 13:03

      Там судья просмотрел и ВАР не рассматривал возможную красную. Вся судейская бригада "хороша"

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