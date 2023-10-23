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    • Пименов объяснил, почему Головину нужно остаться в «Монако»

    Пименов объяснил, почему Головину нужно остаться в «Монако»

    Руслан Пименов порассуждал о том, стоит ли полузащитнику «Монако» Александру Головину менять команду.

    «На мой взгляд, «Боруссия» из Дортмунда находится сейчас на одном уровне с «Монако». Слышал, поступало интересное предложение по Головину от «Ньюкасла», но вроде бы до конкретики дело так и не дошло по причине того, что Александр является россиянином.

    В настоящий момент он находится на своeм месте, а его команда возглавляет турнирную таблицу первенства Франции и стремится попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон», – сказал Пименов.

    • 27-летний Головин в «Монако» с 2018 года.
    • В этом сезоне он забил 4 гола и сделал 1 ассист в 8 матчах.
    • Контракт игрока с монегасками действует до 30 июня 2026-го.

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    Источник: RT

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    23.10.2023 22:55
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