Пименов объяснил, почему Головину нужно остаться в «Монако»

Руслан Пименов порассуждал о том, стоит ли полузащитнику «Монако» Александру Головину менять команду.

«На мой взгляд, «Боруссия» из Дортмунда находится сейчас на одном уровне с «Монако». Слышал, поступало интересное предложение по Головину от «Ньюкасла», но вроде бы до конкретики дело так и не дошло по причине того, что Александр является россиянином.

В настоящий момент он находится на своeм месте, а его команда возглавляет турнирную таблицу первенства Франции и стремится попасть в Лигу чемпионов на будущий сезон», – сказал Пименов.