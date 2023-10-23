Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» и «Мумбаи Сити», 3-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2023, в 21:00 по московскому времени.
Стартовые составы команд:
«Аль-Хиляль»: Абдулхамид, Малком, Аль-Досари, Канно, Милинкович-Савич, аль-Овайс, Митрович, Невеш, Булаихи, Кулибали, аль-Брейк.
Главный тренер: Жорже Жезуш
«Мумбаи Сити»: Пурба Лаченпа, Тири, Мехтаб Сингх, Викрам Партап Сингх, Лаллиансуала Чхангте, Йоэль ван Ниф, Ростин Гриффитс, Грег Стюарт, Хорхе Перейра Диас, Акаш Мишра, Лаленгмавия.
Главный тренер: Дес Бэкингем
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Мумбаи Сити»
- Матч можно посмотреть на Sport 2
- Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Бомбардир