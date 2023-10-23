Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    • Главная
    • Новости
    • «Аль-Хиляль» – «Мумбаи Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2023

    «Аль-Хиляль» – «Мумбаи Сити»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» и «Мумбаи Сити», 3-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2023, в 21:00 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    «Аль-Хиляль»: Абдулхамид, Малком, Аль-Досари, Канно, Милинкович-Савич, аль-Овайс, Митрович, Невеш, Булаихи, Кулибали, аль-Брейк.

    Главный тренер: Жорже Жезуш

    «Мумбаи Сити»: Пурба Лаченпа, Тири, Мехтаб Сингх, Викрам Партап Сингх, Лаллиансуала Чхангте, Йоэль ван Ниф, Ростин Гриффитс, Грег Стюарт, Хорхе Перейра Диас, Акаш Мишра, Лаленгмавия.

    Главный тренер: Дес Бэкингем

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Мумбаи Сити»

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2023 19:47
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+