Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Хиляль» и «Мумбаи Сити», 3-й тур Лиги чемпионов АФК на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 октября 2023, в 21:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Аль-Хиляль»: Абдулхамид, Малком, Аль-Досари, Канно, Милинкович-Савич, аль-Овайс, Митрович, Невеш, Булаихи, Кулибали, аль-Брейк.

Главный тренер: Жорже Жезуш

«Мумбаи Сити»: Пурба Лаченпа, Тири, Мехтаб Сингх, Викрам Партап Сингх, Лаллиансуала Чхангте, Йоэль ван Ниф, Ростин Гриффитс, Грег Стюарт, Хорхе Перейра Диас, Акаш Мишра, Лаленгмавия.

Главный тренер: Дес Бэкингем

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Аль-Хиляль» – «Мумбаи Сити»