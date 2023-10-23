«Я здесь для этого»: Бабич назвал цель «Спартака» на сезон

Защитник «Спартака» Срджан Бабич верит, что его команда остается в чемпионской гонке РПЛ.

«Хорошая игра для «Спартака», я думаю, что мы были лучше, чем «Пари НН», у нас было много моментов, мы заслужили эту победу.

Конечно, мы могли бы выступить лучше. Мы не удовлетворены, мы только на четвертом месте в таблице РПЛ. Но в кубке мы играли хорошо. Конечно, я надеюсь, что мы будем играть в следующих играх, как в матче с «Пари НН».

Нам нужно показывать нашу игру, нам нужно исправлять много вещей. Конечно, я верю в то, что «Спартак» будет бороться за первое место в таблице РПЛ в этом сезоне. Потому что я здесь для этого«, – сказал Бабич.