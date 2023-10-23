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    «Я здесь для этого»: Бабич назвал цель «Спартака» на сезон

    Защитник «Спартака» Срджан Бабич верит, что его команда остается в чемпионской гонке РПЛ.

    «Хорошая игра для «Спартака», я думаю, что мы были лучше, чем «Пари НН», у нас было много моментов, мы заслужили эту победу.

    Конечно, мы могли бы выступить лучше. Мы не удовлетворены, мы только на четвертом месте в таблице РПЛ. Но в кубке мы играли хорошо. Конечно, я надеюсь, что мы будем играть в следующих играх, как в матче с «Пари НН».

    Нам нужно показывать нашу игру, нам нужно исправлять много вещей. Конечно, я верю в то, что «Спартак» будет бороться за первое место в таблице РПЛ в этом сезоне. Потому что я здесь для этого«, – сказал Бабич.

    • В воскресенье «Спартак» обыграл «Пари НН» (2:0), прервав серию из 3 матчей без побед.
    • Команда поднялась на 4-е место в таблице РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Краснодара» – 8 очков.

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    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 14:14
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1084

      O-kolesov 1 час назад

      Ну-ну. Свежо питание, только серется с трудом.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3536

      alefreddy 1 час назад

      до тебя все так говорили а воз и ныне там.Хочется верить что ты усилишь защиту

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16878

      Алексей З 1 час назад

      На поле , ребята , показывайте и доказывайте.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1641

      SLADE2019 2 часа назад

      Да кто против? Дерзай.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4699

      ПалкоВводецъ (returned) 3 часа назад

      Эта Бабич такая же дырища как и грузин. Гыгыгы

      3
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