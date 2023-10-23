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    Гиу прокомментировал дебют за «Барселону»

    Нападающий «Барселоны» Марк Гиу высказался о дебютном матче за каталонский клуб в 10-м туре Ла Лиги, в котором открыл счет забитым мячам в основном составе.

    «Счастлив осуществить мечту – дебютировать в составе лучшего клуба мира и помочь команде взять три очка. Спасибо тренеру за доверие, оказанное мне в такой особенный день, а также всем товарищам по команде, друзьям и моей семье, которые помогли мне пройти этот путь. Нужно продолжать работать и совершенствоваться каждый день, чтобы помочь клубу достичь поставленных целей», – написал Гиу.

    • Гиу дебютировал за «Барселону» в матче «Атлетиком» (1:0).
    • Футболист вышел на замену на 79-й минуте, а уже на 80-й забил победный гол.

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    Источник: Социальные сети Марка Гиу

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