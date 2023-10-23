Гиу прокомментировал дебют за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Марк Гиу высказался о дебютном матче за каталонский клуб в 10-м туре Ла Лиги, в котором открыл счет забитым мячам в основном составе.

«Счастлив осуществить мечту – дебютировать в составе лучшего клуба мира и помочь команде взять три очка. Спасибо тренеру за доверие, оказанное мне в такой особенный день, а также всем товарищам по команде, друзьям и моей семье, которые помогли мне пройти этот путь. Нужно продолжать работать и совершенствоваться каждый день, чтобы помочь клубу достичь поставленных целей», – написал Гиу.