Гиу прокомментировал дебют за «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Марк Гиу высказался о дебютном матче за каталонский клуб в 10-м туре Ла Лиги, в котором открыл счет забитым мячам в основном составе.
«Счастлив осуществить мечту – дебютировать в составе лучшего клуба мира и помочь команде взять три очка. Спасибо тренеру за доверие, оказанное мне в такой особенный день, а также всем товарищам по команде, друзьям и моей семье, которые помогли мне пройти этот путь. Нужно продолжать работать и совершенствоваться каждый день, чтобы помочь клубу достичь поставленных целей», – написал Гиу.
- Гиу дебютировал за «Барселону» в матче «Атлетиком» (1:0).
- Футболист вышел на замену на 79-й минуте, а уже на 80-й забил победный гол.
Источник: Социальные сети Марка Гиу