Transfermarkt определил самых дорогих футболистов мира

Сайт Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов мира. В нем лидируют нападающие Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 180 миллионов евро;

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 180 миллионов евро;

3. Джуд Беллингем («Реал») – 150 миллионов евро;

4. Винисиус («Реал») – 150 миллионов евро;

5. Букайо Сака («Арсенал») – 120 миллионов евро;

6. Виктор Осимхен («Наполи») – 120 миллионов евро;

7. Гарри Кейн («Бавария») – 110 миллионов евро;

8. Джамал Мусиала («Бавария») – 110 миллионов евро;

9. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 110 миллионов евро;

10. Деклан Райс («Арсенал») – 100 миллионов евро.