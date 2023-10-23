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    Transfermarkt определил самых дорогих футболистов мира

    Сайт Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов мира. В нем лидируют нападающие Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

    Первая десятка выглядит следующим образом:

    1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 180 миллионов евро;

    2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 180 миллионов евро;

    3. Джуд Беллингем («Реал») – 150 миллионов евро;

    4. Винисиус («Реал») – 150 миллионов евро;

    5. Букайо Сака («Арсенал») – 120 миллионов евро;

    6. Виктор Осимхен («Наполи») – 120 миллионов евро;

    7. Гарри Кейн («Бавария») – 110 миллионов евро;

    8. Джамал Мусиала («Бавария») – 110 миллионов евро;

    9. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 110 миллионов евро;

    10. Деклан Райс («Арсенал») – 100 миллионов евро.

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    Источник: Телеграм-канал Transfermarkt Official

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    Сегодня, 08:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2340

      Fialet 35 минут назад

      А где же хвалёный Хувича? Похоже сдулся.

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