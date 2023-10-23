Transfermarkt определил самых дорогих футболистов мира

Сайт Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов мира. В нем лидируют нападающие Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 180 миллионов евро;
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 180 миллионов евро;
3. Джуд Беллингем («Реал») – 150 миллионов евро;
4. Винисиус («Реал») – 150 миллионов евро;
5. Букайо Сака («Арсенал») – 120 миллионов евро;
6. Виктор Осимхен («Наполи») – 120 миллионов евро;
7. Гарри Кейн («Бавария») – 110 миллионов евро;
8. Джамал Мусиала («Бавария») – 110 миллионов евро;
9. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 110 миллионов евро;
10. Деклан Райс («Арсенал») – 100 миллионов евро.
- Также 100 миллионов евро стоят Лаутаро Мартинес («Интер»), Педри («Барселона»), Родриго («Реал»), Родри («Манчестер Сити») и Федерико Вальверде («Реал»).
Источник: Телеграм-канал Transfermarkt Official