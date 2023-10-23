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Transfermarkt определил самых дорогих футболистов мира

23 октября 2023, 08:34
1

Сайт Transfermarkt опубликовал список самых дорогих футболистов мира. В нем лидируют нападающие Эрлинг Холанд из «Манчестер Сити» и Килиан Мбаппе из «ПСЖ».

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») – 180 миллионов евро;

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 180 миллионов евро;

3. Джуд Беллингем («Реал») – 150 миллионов евро;

4. Винисиус («Реал») – 150 миллионов евро;

5. Букайо Сака («Арсенал») – 120 миллионов евро;

6. Виктор Осимхен («Наполи») – 120 миллионов евро;

7. Гарри Кейн («Бавария») – 110 миллионов евро;

8. Джамал Мусиала («Бавария») – 110 миллионов евро;

9. Филип Фоден («Манчестер Сити») – 110 миллионов евро;

10. Деклан Райс («Арсенал») – 100 миллионов евро.

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Источник: Телеграм-канал Transfermarkt Official
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Сити ПСЖ Арсенал Наполи Бавария Кейн Гарри Мбаппе Килиан Райс Деклан Фоден Фил Винисиус Холанд Эрлинг Осимхен Виктор Сака Букайо Мусиала Джамал Беллингем Джуд
Комментарии (1)
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Fialet
1698052387
А где же хвалёный Хувича? Похоже сдулся.
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