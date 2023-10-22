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Канчельскис дал совет Абаскалю

22 октября 2023, 21:16
11

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о своем отношении к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю. Московская команда сегодня победила со счетом 2:0 «Пари НН».

«Что было бы, если «Спартак» не выиграл бы у «Нижнего»? «Спартак» в этом году будет бороться за четвертое-пятое место, максимум за третье – это я еще в начале года говорил.

Но у клуба есть руководство, которое согласно с нынешним положением дел, и, получается, они верят Абаскалю. Может быть, они решили играть в долгую с ним и дают полную свободу. Но зачем он так режет команду? Я не понимаю.

И Абаскалю не надо подражать Черчесову. Зачем убирать лидера команды – Джикию? Даже не хочу разговаривать о Черчесове и Абаскале. Мне особо неинтересно, что происходит в «Спартаке», – сказал Канчельскис.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей Абаскаль Гильермо
Комментарии (11)
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ivany4
1697999116
Мне особо неинтересно, что происходит в «Спартаке», – сказал Канчельскис. Мог бы сказать это первой фразой, что бы не читать этот словесный понос. Занимайся своей командой, и не надо "советов постороннего"!))
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Александр.Т.
1697999477
Походу Джикия и Соболев отстегивают ему боблишка
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VVM1964
1697999794
"Что бы было бы ..." - не буду вспоминать избитую фразу про дедушку и бабушку ... А на какое место РЕАЛЬНО мог и может претендовать Спартак со своим составом ??? - так и есть 3-5 !!! И для такого прогноза не надо быть гением, я тоже давал такой прогноз !!! А где мы сейчас - 4-е ... Не вижу трагедии !!! Ну а советы ? Ну не зря же мы долгое время были "страной Советов" )))
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САДЫЧОК
1697999906
Каждое интервью этого типа,должно начинаться с вопроса , как он предал дважды письмом 14 ти сначала тренера Садырина , а потом зачинщиков Шалимова и др Этот Канчельскис продажный и действует по заказу !
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regbiN
1698000004
Я не знаю как джикия стал лидером команды , но защитник средний он )
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timon2401
1698001128
" мне особенно неинтересно что происходит в Спартаке.." но больше комментариев и советов чем от него именно о Спартаке, только у Мостового))
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Купа Купыч
1698004354
Армянскому радио задают вопрос:можно ли поиметь женщину на площади Еревана?Ответ радио:Нет.Советчиков до хрена. Совет Канчельскису:кончай бухать.
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ArReal
1698005627
Канчельскис дал совет Абаскалю - Текай остюдава поскорее))
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ScarlettOgusania
1698007321
совет Канчельскису от болельщиков Спартака: шёл бы ты, Андрейка, нахер!
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Play
1698031890
Усы он уже отращивает, но пока не лысый.
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