Канчельскис дал совет Абаскалю

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о своем отношении к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю. Московская команда сегодня победила со счетом 2:0 «Пари НН».

«Что было бы, если «Спартак» не выиграл бы у «Нижнего»? «Спартак» в этом году будет бороться за четвертое-пятое место, максимум за третье – это я еще в начале года говорил.

Но у клуба есть руководство, которое согласно с нынешним положением дел, и, получается, они верят Абаскалю. Может быть, они решили играть в долгую с ним и дают полную свободу. Но зачем он так режет команду? Я не понимаю.

И Абаскалю не надо подражать Черчесову. Зачем убирать лидера команды – Джикию? Даже не хочу разговаривать о Черчесове и Абаскале. Мне особо неинтересно, что происходит в «Спартаке», – сказал Канчельскис.