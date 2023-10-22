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    Канчельскис дал совет Абаскалю

    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис рассказал о своем отношении к главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю. Московская команда сегодня победила со счетом 2:0 «Пари НН».

    «Что было бы, если «Спартак» не выиграл бы у «Нижнего»? «Спартак» в этом году будет бороться за четвертое-пятое место, максимум за третье – это я еще в начале года говорил.

    Но у клуба есть руководство, которое согласно с нынешним положением дел, и, получается, они верят Абаскалю. Может быть, они решили играть в долгую с ним и дают полную свободу. Но зачем он так режет команду? Я не понимаю.

    И Абаскалю не надо подражать Черчесову. Зачем убирать лидера команды – Джикию? Даже не хочу разговаривать о Черчесове и Абаскале. Мне особо неинтересно, что происходит в «Спартаке», – сказал Канчельскис.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +743

      timon2401 28 минут назад

      " мне особенно неинтересно что происходит в Спартаке.." но больше комментариев и советов чем от него именно о Спартаке, только у Мостового))

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      Рейтинг: +202

      regbiN 47 минут назад

      Я не знаю как джикия стал лидером команды , но защитник средний он )

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      Рейтинг: +10305

      САДЫЧОК 49 минут назад

      Каждое интервью этого типа,должно начинаться с вопроса , как он предал дважды письмом 14 ти сначала тренера Садырина , а потом зачинщиков Шалимова и др
      Этот Канчельскис продажный и действует по заказу !

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      Рейтинг: +35837

      VVM1964 51 минуту назад

      "Что бы было бы ..." - не буду вспоминать избитую фразу про дедушку и бабушку ... А на какое место РЕАЛЬНО мог и может претендовать Спартак со своим составом ??? - так и есть 3-5 !!! И для такого прогноза не надо быть гением, я тоже давал такой прогноз !!! А где мы сейчас - 4-е ... Не вижу трагедии !!! Ну а советы ? Ну не зря же мы долгое время были "страной Советов" )))

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      Рейтинг: +416

      Александр.Т. 56 минут назад

      Походу Джикия и Соболев отстегивают ему боблишка

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      Рейтинг: +11992

      ivany4 1 час назад

      Мне особо неинтересно, что происходит в «Спартаке», – сказал Канчельскис.
      Мог бы сказать это первой фразой, что бы не читать этот словесный понос. Занимайся своей командой, и не надо "советов постороннего"!))

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