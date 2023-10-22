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  • Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов»

Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов»

22 октября 2023, 19:12
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

  • Петербуржцы победили со счетом 3:1.
  • Команда занимает 2-е место в таблице, отставая от «Краснодара» на 5 очков.

«Во втором тайме играли быстрее. Возможно, и «Крылья» чуть подсели. Все же обороняться и играть без мяча непросто.

Конечно, наша игра стала лучше, стало больше пространства. Создали достаточно много моментов. Проблема в том, что не могли долго второй мяч забить. Было бы попроще, наверное, менее нервно.

Обидный рикошет в конце второго тайма. В остальном надежно сыграли. Понятно, что остроты в первом тайме на хватало. Но и создать ничего сопернику не позволили.

Сложно любой команде, когда соперник обороняется числом и умением. Здесь нужно действовать быстро, не ошибаться. Такие матчи будут. Их будет много. У нас много команд в лиге, которые глубоко обороняются. Надо терпеть и искать моменты, ошибки у соперника обязательно будут.

Сделать замены пораньше? А зачем? Все играли хорошо, никто не выпадал. Не требовала игра замен. Зачем кого‑то менять?» – сказал Семак.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Зенит Семак Сергей
Комментарии (6)
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O-kolesov
1697991351
Зенит с Победой !!!!
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Дубина
1697991658
" Манекен" ты в помойке не чего не решаешь((( Ты там как клоун((( За тебя все делает газпромовская мафия с верху)))
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mamba9090909
1697991900
Всё нормально. Игра была хорошей.
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Ziklop
1697992912
слишком медленно играет команда порой. а с заменами Семак всегда тупит, даже когда всё плохо.
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Вомбат
1697999162
Зенит по игре прямо сейчас снова сильнейший в РПЛ. Спартак понравился не меньше, но у Спартака соперник был слабее. Краснодар играл хуже Балтики, то есть не впечатлил. Но борьба за медали еще впереди, и все может быть. И Краснодар снова сможет прибавить и Спартак, и даже ЦСКА. А вот Крылья жалко. Зимой Салтыкова заберут либо в Локо либо в Динамо, а Гарре, который хочет в Зенит, чтобы получать миллион плюс, отправится скорее всего в ЦСКА на полмиллиона.
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