Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Петербуржцы победили со счетом 3:1.

Команда занимает 2-е место в таблице, отставая от «Краснодара» на 5 очков.

«Во втором тайме играли быстрее. Возможно, и «Крылья» чуть подсели. Все же обороняться и играть без мяча непросто.

Конечно, наша игра стала лучше, стало больше пространства. Создали достаточно много моментов. Проблема в том, что не могли долго второй мяч забить. Было бы попроще, наверное, менее нервно.

Обидный рикошет в конце второго тайма. В остальном надежно сыграли. Понятно, что остроты в первом тайме на хватало. Но и создать ничего сопернику не позволили.

Сложно любой команде, когда соперник обороняется числом и умением. Здесь нужно действовать быстро, не ошибаться. Такие матчи будут. Их будет много. У нас много команд в лиге, которые глубоко обороняются. Надо терпеть и искать моменты, ошибки у соперника обязательно будут.

Сделать замены пораньше? А зачем? Все играли хорошо, никто не выпадал. Не требовала игра замен. Зачем кого‑то менять?» – сказал Семак.