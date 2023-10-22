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    • Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов»

    Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Крыльями Советов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 12-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

    • Петербуржцы победили со счетом 3:1.
    • Команда занимает 2-е место в таблице, отставая от «Краснодара» на 5 очков.

    «Во втором тайме играли быстрее. Возможно, и «Крылья» чуть подсели. Все же обороняться и играть без мяча непросто.

    Конечно, наша игра стала лучше, стало больше пространства. Создали достаточно много моментов. Проблема в том, что не могли долго второй мяч забить. Было бы попроще, наверное, менее нервно.

    Обидный рикошет в конце второго тайма. В остальном надежно сыграли. Понятно, что остроты в первом тайме на хватало. Но и создать ничего сопернику не позволили.

    Сложно любой команде, когда соперник обороняется числом и умением. Здесь нужно действовать быстро, не ошибаться. Такие матчи будут. Их будет много. У нас много команд в лиге, которые глубоко обороняются. Надо терпеть и искать моменты, ошибки у соперника обязательно будут.

    Сделать замены пораньше? А зачем? Все играли хорошо, никто не выпадал. Не требовала игра замен. Зачем кого‑то менять?» – сказал Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 19:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7254

      mamba9090909 2 минуты назад

      Всё нормально. Игра была хорошей.

      0
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      Рейтинг: +1398

      Дубина 6 минут назад

      " Манекен" ты в помойке не чего не решаешь(((
      Ты там как клоун(((
      За тебя все делает газпромовская мафия с верху)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1064

      O-kolesov 11 минут назад

      Зенит с Победой !!!!

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