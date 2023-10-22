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    • «Милан» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    «Милан» – «Ювентус»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Ювентуса», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 21:45 по московскому времени.

    Предполагаемые стартовые составы на матч:

    «Милан»: Миранте, Калабрия, Томори, Тьяв, Флоренци, Адли, Райндерс, Муса, Жиру, Леау, Пулишич.

    Главный тренер: Стефано Пиоли

    «Ювентус»: Щенсный, Бремер, Гатти, Ругани, Локателли, Костич, Маккенни, Миретти, Рабьо, Влахович, Милик.

    Главный тренер: Массимилиано Аллегри

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Милан» – «Ювентус»

    Милан-Ювентус смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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