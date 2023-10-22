Смотреть прямую трансляцию матча «Милан» против «Ювентуса», 9-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября в 21:45 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Милан»: Миранте, Калабрия, Тьяв, Томори, Флоренци, Адли, Райндерс, Муса, Жиру, Леау, Пулишич.
Главный тренер: Стефано Пиоли
«Ювентус»: Щенсный, Бремер, Гатти, Ругани, Веа, Локатели, Рабьо, Костич, Кин, Милик.
Главный тренер: Массимилиано Аллегри
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Милан» – «Ювентус»
- Прямой эфир встречи покажет «Матч! ТВ» «Матч! Футбол 1» и Setanta Sports 1.
- Также игру можно посмотреть на «Лиге Ставок».
Источник: «Бомбардир»