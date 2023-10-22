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    • «Милан» – «Ювентус»: прогноз на матч 9 тура Серии А, 22 октября

    «Милан» – «Ювентус»: прогноз на матч 9 тура Серии А, 22 октября

    В воскресенье, 22 октября, «Милан» на своем поле сыграет с «Ювентусом». Игра состоится в рамках 9 тура чемпионата Италии по футболу. Матч начнется в 21:45 по мск.

    «Милан»

    Команда идет на втором месте в турнирной таблице, имея в своем активе 21 очко. «Милан» в восьми матчах чемпионата Италии выиграл в семи поединках, в одной встрече команда проиграла. Подопечные Пиолы отличились 16 голами, но при этом пропустили 8 голов.

    «Ювентус»

    Туринцы идут на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 17 очков. Команда на пять баллов отстает от лидирующего «Интера». Подопечные Аллегри в восьми матчах чемпионата Италии выиграл пять матчей, в двух встречах сыграл вничью и проиграл один матч. Команда забила 14 голов, но при этом пропустила шесть мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 256 матчей, в которых «Милан» выиграл в 78 встречах, а «Ювентус» побеждал 97 раз. Подопечные Пиолы забили 327 голов, а команда Аллегри ответила 353 мячами.

    Прогноз на матч «Милан» – «Ювентус»

    «Милан» и «Ювентус» имеют, в целом, практически равные шансы на успех. Однако подопечные Пиолы ближе к победе, на них и сделаем ставку. Наш прогноз – победа «Милана» (2.24).

    Источник: Бомбардир

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