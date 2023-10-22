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    Мостовой высказался о победе «Спартака» над «Пари НН»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил победу команды над «Пари НН» (2:0) в 12-м туре РПЛ.

    «Спартак» наиграл на победу, они смотрелись неплохо на фоне робкого «Пари НН». Команда Сергея Юрана очень удивила, они играли прям пассивно как-то, особенно в первом тайме.

    А «Спартак» спокойной на классе сделали свое дело, у них есть скамейка, это плюс для команды. Гильермо Абаскаль может выехать за счет скамейки. Он знает, что может поставить кого угодно и хуже не будет. Но сегодня они заслужили свои три очка», – сказал Мостовой.

    • «Спартак» идет в РПЛ 5-м.
    • Впереди матч 13-го тура с «Факелом».
    • Отставание до 1-го места – 8 очков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:56
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +22116

      Cleaner 1 час назад

      Скамейка спартаковская работает только в играх с командами, которые борятся за выживание в РПЛ. В играх с командами чуть повыше классом сразу видно, что весь состав Спартака - это ХЛАМ...(((

      0
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      Рейтинг: +415

      Александр.Т. 1 час назад

      Он же раньше хейтел что абаскаль постоянно тусует состав , а теперь говорит есть скамейка ))

      0
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      Рейтинг: +2246

      Suvorov71 1 час назад

      Ну что то положительное, да долго шел ты к этому Сашко

      1
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      Рейтинг: -140

      Скай 2 часа назад

      Редкое, адекватное вью мостового

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      Рейтинг: +2260

      Bozigit > Скай 1 час назад

      Верно подмечено )

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      Рейтинг: +22116

      Cleaner > Скай 1 час назад

      Спартак не только судью матча сегодня подкупил, но еще и Мостовому на лапу дал за лестный комментарий...(

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