Мостовой высказался о победе «Спартака» над «Пари НН»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил победу команды над «Пари НН» (2:0) в 12-м туре РПЛ.

«Спартак» наиграл на победу, они смотрелись неплохо на фоне робкого «Пари НН». Команда Сергея Юрана очень удивила, они играли прям пассивно как-то, особенно в первом тайме.

А «Спартак» спокойной на классе сделали свое дело, у них есть скамейка, это плюс для команды. Гильермо Абаскаль может выехать за счет скамейки. Он знает, что может поставить кого угодно и хуже не будет. Но сегодня они заслужили свои три очка», – сказал Мостовой.

«Спартак» идет в РПЛ 5-м.

Впереди матч 13-го тура с «Факелом».

Отставание до 1-го места – 8 очков.

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