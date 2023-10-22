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    • В «Спартаке» прокомментировали непопадание Соболева в старт на «Пари НН»

    В «Спартаке» прокомментировали непопадание Соболева в старт на «Пари НН»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заверил, что у нападающего Александра Соболева нет конфликта с главным тренером Гильермо Абаскалем.

    «Были такие слухи, да. Но слухи мы не комментируем. Никакого конфликта нет, Соболев тренируется с командой. Он в заявке, а на скамейке запасных может оказаться каждый», – сказал Зеленов.

    • Это 1-й матч после информации об отстранении Соболева от основы.
    • Причиной отстранения стал пропуск командного завтрака.
    • У Соболева в сезоне РПЛ 9 матчей, 2 гола, 3 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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