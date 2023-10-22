В «Спартаке» прокомментировали непопадание Соболева в старт на «Пари НН»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заверил, что у нападающего Александра Соболева нет конфликта с главным тренером Гильермо Абаскалем.

«Были такие слухи, да. Но слухи мы не комментируем. Никакого конфликта нет, Соболев тренируется с командой. Он в заявке, а на скамейке запасных может оказаться каждый», – сказал Зеленов.