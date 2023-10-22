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    • «Урал» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2023

    «Урал» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» и «Сочи», 12 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2023, в 12:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Урал»: Помазун, Мамин, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Итало, Егорычев, Сиссе, Дмитриев, Бикфалви, Шеттине.

    Главный тренер: Виктор Гончаренко

    «Сочи»: Гойло, Заика, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Джорджевич, Крамарич.

    Главный тренер: Александр Точилин

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Урал» – «Сочи»

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    Источник: Спортбокс

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