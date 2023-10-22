Смотреть прямую трансляцию матча «Урал» и «Сочи», 12 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 октября 2023, в 12:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Урал»: Помазун, Мамин, Бевеев, Кулаков, Эмерсон, Итало, Егорычев, Сиссе, Дмитриев, Бикфалви, Шеттине.
Главный тренер: Виктор Гончаренко
«Сочи»: Гойло, Заика, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Бурмистров, Юсупов, Кравцов, Джорджевич, Крамарич.
Главный тренер: Александр Точилин
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Урал» – «Сочи»
-
Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
-
Игру будет транслировать «Лига Ставок».
Источник: Спортбокс