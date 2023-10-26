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    • «Есть ощущение, что сыграли на контору»: агент Селюк счел странным матч 12-го тура РПЛ

    «Есть ощущение, что сыграли на контору»: агент Селюк счел странным матч 12-го тура РПЛ

    Футбольный агент Дмитрий Селюк заподозрил в нечестности одну из недавних игр чемпионата России.

    «Урал» вообще для меня просто какой-то нонсенс. Как можно было проиграть у себя дома? Четыре пропустить дома, я не знаю, что свершилось.

    Или все пургена наелись и у всех понос был, или я не знаю что ещe. Но проиграть «Сочи» на своeм поле 1:4... «Урал», который бился со «Спартаком» и ЦСКА, со всеми командами.

    Конечно, не пойман, не вор, но есть ощущение, что сыграли на контору. Очень странно, что «Урал» проиграл дома 1:4, команда, которая всe время бьется.

    Возможно, футболисты устали от Гончаренко. Он немного такой строгий, обидчивый. Может быть, чрезмерно. Но такие игры 1:4 очень странные», – сказал Селюк.

    • «Урал» уступил «Сочи» со счетом 1:4 в 12-м туре РПЛ в прошлое воскресенье.
    • Сочинцы забили все 4 гола с 15-й по 38-ю минуту.
    • Перед очным матчем с «Уралом» у «Сочи» были поражения в 13 из 14 последних игр РПЛ.

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    Источник: Metaratings

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    26.10.2023 08:12
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +5

      wlad wm--google 16 часов назад

      Да ясен пень договорняк, сейчас весь спорт в руках у буков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +261

      russkiisergei 26 октября, 10:23

      ничего нового. у Урала не один десяток матчей уже "странных"

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7059

      Давид59 26 октября, 09:39

      Очень легко определить, были ли крупные выигрыши по ставкам на этот матч. Было бы желание. Вот в Италии постоянно ловят игроков, ставящих на тотализаторе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +73

      TIMOTHY 26 октября, 08:27

      Если Фонбет и прочие конторы спонсоры рпл,то чему удивляться то

      4
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