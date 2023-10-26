«Есть ощущение, что сыграли на контору»: агент Селюк счел странным матч 12-го тура РПЛ

Футбольный агент Дмитрий Селюк заподозрил в нечестности одну из недавних игр чемпионата России.

«Урал» вообще для меня просто какой-то нонсенс. Как можно было проиграть у себя дома? Четыре пропустить дома, я не знаю, что свершилось.

Или все пургена наелись и у всех понос был, или я не знаю что ещe. Но проиграть «Сочи» на своeм поле 1:4... «Урал», который бился со «Спартаком» и ЦСКА, со всеми командами.

Конечно, не пойман, не вор, но есть ощущение, что сыграли на контору. Очень странно, что «Урал» проиграл дома 1:4, команда, которая всe время бьется.

Возможно, футболисты устали от Гончаренко. Он немного такой строгий, обидчивый. Может быть, чрезмерно. Но такие игры 1:4 очень странные», – сказал Селюк.

«Урал» уступил «Сочи» со счетом 1:4 в 12-м туре РПЛ в прошлое воскресенье.

Сочинцы забили все 4 гола с 15-й по 38-ю минуту.

Перед очным матчем с «Уралом» у «Сочи» были поражения в 13 из 14 последних игр РПЛ.

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