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    • «Манчестер Сити» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    «Манчестер Сити» – «Брайтон»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Брайтона», 9-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2023, в 17:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Манчестер Сити»: Ортега, Уокер, Стоунс, Гвардиол, Аканджи, Доку, Эрнандес, Альварес, Силва, Фоден, Холанд.

    Главный тренер: Пеп Гвардиола

    «Брайтон»: Стил, Жулио, Данк, Милнер, Марч, Педро, Гросс, Балеба, Митома, Адингра, Уэлбэк.

    Главный тренер: Роберто Де Дзерби

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Сити»«Брайтон»

    Манчестер Сити-Брайтон смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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