Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Брайтона», 9-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2023, в 17:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Манчестер Сити»: Ортега, Уокер, Стоунс, Гвардиол, Аканджи, Доку, Эрнандес, Альварес, Силва, Фоден, Холанд.
Главный тренер: Пеп Гвардиола
«Брайтон»: Стил, Жулио, Данк, Милнер, Марч, Педро, Гросс, Балеба, Митома, Адингра, Уэлбэк.
Главный тренер: Роберто Де Дзерби
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Брайтон»
- Прямой эфир встречи покажет megogo.
- Также игру можно посмотреть на «Лиге Ставок».
Источник: «Бомбардир»