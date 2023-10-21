Смотреть прямую трансляцию матча «Манчестер Сити» против «Брайтона», 9-й тур чемпионата Англии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 октября 2023, в 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Манчестер Сити»: Ортега, Уокер, Стоунс, Гвардиол, Аканджи, Доку, Эрнандес, Альварес, Силва, Фоден, Холанд.

Главный тренер: Пеп Гвардиола

«Брайтон»: Стил, Жулио, Данк, Милнер, Марч, Педро, Гросс, Балеба, Митома, Адингра, Уэлбэк.

Главный тренер: Роберто Де Дзерби