В субботу, 21 октября, «Манчестер Сити» на своем поле сыграет с «Брайтоном». Игра состоится в рамках 9 тура чемпионата Англии по футболу. Матч начнется в 17:00 по мск.

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» идет на третьем месте в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 18 очков. Подопечные Хосепа Гвардиолы отстают на два балла от идущих на первых двух местах «Тоттенхэма» и «Арсенала». «Манчестер Сити» забил 17 голов, но при этом пропустил 6 голов.

«Брайтон»

Команда идет на шестом месте в турнирной таблице. Команда, набравшая 16 очков, выиграла пять матчей, в одной встрече сыграла вничью и потерпела два поражения. «Брайтон» забил 21 гол, но при этом пропустил 16 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 30 матчей, в которых «Манчестер Сити» выигрывал 19 раз. «Брайтон» побеждал в пяти матчах. «Манчестер Сити» забил 66 голов, а «Брайтон» ответил 32 голами.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Брайтон»

Обе команды демонстрируют неплохую игровую форму, однако подопечные Гвардиолы ближе к победе. На них и сделаем ставку. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.38), ТБ 2.5 (2.76).