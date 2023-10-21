Орлов выбрал сторону в конфликте Абаскаля и Соболева

Журналист Геннадий Орлов высказался о новом конфликте внутри «Спартака».

Разногласия возникли у Гильермо Абаскаля и Александра Соболева.

Тренер отстранял форварда от занятий с командой.

Причина санкций – нарушение дисциплины.

«Я сам играл в футбол и тоже иногда был недоволен тренерами. В каждой команде есть внутренние размолвки и разногласия. Не знаю, кто выдал эту ситуацию между Соболевым и Абаскалем в сеть. Это внутрикомандное дело.

Практика показывает – руководство всегда должно стоять на стороне тренера. Это главный момент таких историй.

Игроки субъективны, они живут сегодняшним днем. Соболев – самолюбивый парень. Это хорошо, что он хочет быть лучше всех. Но вести себя надо нормально.

Знаю «спартаковских» болельщиков, которым не нравится поведение Соболева. Это же имидж клуба.

Абаскаль сейчас ведет воспитательную работу, хочет показать – игроки должны быть дисциплинированы. Недисциплинированность в жизни переходит на поле. Я на стороне тренера», – заявил Орлов.