Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали

    Орлов выбрал сторону в конфликте Абаскаля и Соболева

    Журналист Геннадий Орлов высказался о новом конфликте внутри «Спартака».

    • Разногласия возникли у Гильермо Абаскаля и Александра Соболева.
    • Тренер отстранял форварда от занятий с командой.
    • Причина санкций – нарушение дисциплины.

    «Я сам играл в футбол и тоже иногда был недоволен тренерами. В каждой команде есть внутренние размолвки и разногласия. Не знаю, кто выдал эту ситуацию между Соболевым и Абаскалем в сеть. Это внутрикомандное дело.

    Практика показывает – руководство всегда должно стоять на стороне тренера. Это главный момент таких историй.

    Игроки субъективны, они живут сегодняшним днем. Соболев – самолюбивый парень. Это хорошо, что он хочет быть лучше всех. Но вести себя надо нормально.

    Знаю «спартаковских» болельщиков, которым не нравится поведение Соболева. Это же имидж клуба.

    Абаскаль сейчас ведет воспитательную работу, хочет показать – игроки должны быть дисциплинированы. Недисциплинированность в жизни переходит на поле. Я на стороне тренера», – заявил Орлов.

    Новости по теме
    Орлов назвал четырех игроков сборной России, которые привлекли внимание европейских селекционеров 3
    Орлов назвал лучшего российского тренера – это не Семак 7
    Орлов оценил перспективы «Локомотива» в РПЛ: «Четвертое место не для них» 2
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:26
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6477

      AtticusFinch 20 секунд назад

      Я на стороне тренера - ему что реально кто-то звонит и спрашивает на чьей он стороне?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24662

      Persona_non_Grata 5 минут назад

      Тот случай, когда согласен с "дедом" !!!

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+