Дюков ответил на вопрос о проблемах российского футбола

Президент РФС Александр Дюков порассуждал о том, с какими проблемами сталкивается футбол в России.

«Насколько связаны проблемы российского футбола с развитием игроков на детско-юношеском уровне? В российском футболе есть проблемы с подготовкой спортивного резерва и с переходом игроков из юношеского футбола во взрослый. Есть проблемы на каждом этапе», – сказал Дюков.