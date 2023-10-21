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    Дюков ответил на вопрос о проблемах российского футбола

    Президент РФС Александр Дюков порассуждал о том, с какими проблемами сталкивается футбол в России.

    «Насколько связаны проблемы российского футбола с развитием игроков на детско-юношеском уровне? В российском футболе есть проблемы с подготовкой спортивного резерва и с переходом игроков из юношеского футбола во взрослый. Есть проблемы на каждом этапе», – сказал Дюков.

    • Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года.
    • Спустя 2 года его переизбрали на новый срок.
    • Российские команды уже более 1,5 лет отстранены от участия в международных турнирах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16821

      Алексей З 30 минут назад

      Когда сказать нечего , всегда обращаются к проблемам ДЮСШ.
      Хотите развития отечественных игроков, убирайте легионеров или сократите их присутствие хотя бы до 3-4 на поле. Дайте возможность играть доморощенным.
      Тем более когда не играем в еврокубках , что мешает ?
      Да , тяжело будет вашим хозяевам ( Газпром) продолжать доминировать , но зато появится шанс вырастить новых Аршавиных, Денисовых и т.п.
      Хватит лицемерить , надо действовать.

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