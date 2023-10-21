Дюков ответил на вопрос о проблемах российского футбола

Когда сказать нечего , всегда обращаются к проблемам ДЮСШ.
Хотите развития отечественных игроков, убирайте легионеров или сократите их присутствие хотя бы до 3-4 на поле. Дайте возможность играть доморощенным.
Тем более когда не играем в еврокубках , что мешает ?
Да , тяжело будет вашим хозяевам ( Газпром) продолжать доминировать , но зато появится шанс вырастить новых Аршавиных, Денисовых и т.п.
Хватит лицемерить , надо действовать.
Президент РФС Александр Дюков порассуждал о том, с какими проблемами сталкивается футбол в России.
«Насколько связаны проблемы российского футбола с развитием игроков на детско-юношеском уровне? В российском футболе есть проблемы с подготовкой спортивного резерва и с переходом игроков из юношеского футбола во взрослый. Есть проблемы на каждом этапе», – сказал Дюков.
- Дюков возглавляет РФС с февраля 2019 года.
- Спустя 2 года его переизбрали на новый срок.
- Российские команды уже более 1,5 лет отстранены от участия в международных турнирах.