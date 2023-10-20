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  • Семак вспомнил о победе «Рубина» над «Барселоной» 14-летней давности

Семак вспомнил о победе «Рубина» над «Барселоной» 14-летней давности

20 октября 2023, 19:10

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о том, как «Рубину» удалось обыграть «Барселону» в 2009 году.

– Сегодня особенная дата – 14 лет назад «Рубин» обыграл «Барселону» в Барселоне. Вы там были капитаном. Насколько для вас такие даты значимые? Предаетесь ли вы иногда приступам ностальгии? Может быть, сможете сегодня пересмотреть обзор того матча, когда вы классно сыграли?

– Что касается игры, нет, конечно, не помню. Но воспоминания приятные с точки зрения результата. Понятно, что та «Барселона» – одна из лучших команд, против которых когда-то приходилось играть.

Конечно, приятно, что «Рубин» смог победить. Курбан Бекиевич [Бердыев] сыграл, конечно, главную роль в победе. Не только в этой победе, а в дальнейшем в противостоянии с «Барселоной».

Там четыре матча были, все проходили достаточно упорно благодаря как раз его видению той игры, использованию сильных качеств. Но и удача, конечно.

Без удачи обыграть такую команду было бы очень сложно, но как говорят, хорошая фраза есть – удачу тоже нужно заслужить.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Рубин Барселона Семак Сергей
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