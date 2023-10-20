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    • Гвардиола поддержал «Барселону», обвиняемую в подкупе судей

    Гвардиола поддержал «Барселону», обвиняемую в подкупе судей

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о судебном разбирательстве с участием «Барселоны».

    • Каталонцы за 17 лет заплатили более 7,5 млн евро бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Негрейре.
    • Позиция клуба – это оплата за консультационные услуги, в частности, отчеты по судьям.
    • «Барсу» официально обвинили во взяточничестве. Ей грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков. Есть вероятность банкротства.

    «Вы просто не видели, как хороша была та команда. Мы скандально хорошо играли.

    Когда суд вынесет вердикт, я выскажу свое мнение. «Барса» невиновна, Лапорта невиновен, пока не доказано обратное», – заявил Гвардиола, тренировавший «Барселону» с 2008 по 2012 год.

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    Источник: Goal

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