Гвардиола поддержал «Барселону», обвиняемую в подкупе судей

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о судебном разбирательстве с участием «Барселоны».

Каталонцы за 17 лет заплатили более 7,5 млн евро бывшему вице-президенту технического судейского комитета Испании Хосе Марии Негрейре.

Позиция клуба – это оплата за консультационные услуги, в частности, отчеты по судьям.

«Барсу» официально обвинили во взяточничестве. Ей грозит вылет в Сегунду и отстранение от еврокубков. Есть вероятность банкротства.

«Вы просто не видели, как хороша была та команда. Мы скандально хорошо играли.

Когда суд вынесет вердикт, я выскажу свое мнение. «Барса» невиновна, Лапорта невиновен, пока не доказано обратное», – заявил Гвардиола, тренировавший «Барселону» с 2008 по 2012 год.