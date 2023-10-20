Гвардиола ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» – Холанд или Месси

Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о фаворитах в борьбе за «Золотой мяч».
- Главными претендентами на награду считаются Лионель Месси и Эрлинг Холанд.
- Аргентинец в декабре выиграл ЧМ-2022, норвежец стал обладателем требла в составе «Сити».
- Нового обладателя «Золотого мяча» назовут 30 октября.
«Я всегда говорил, что нужно вручать два «Золотых мяча». Один – Месси, второй – кому-то другому.
Мне бы хотелось, чтобы Холанд победил в голосовании, ведь мы выиграли требл, а он забил очень много голов.
Но ведь Месси стал чемпионом мира!» – сказал Гвардиола.
Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо