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    • Гвардиола ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» – Холанд или Месси

    Гвардиола ответил, кто должен выиграть «Золотой мяч» – Холанд или Месси

    Тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о фаворитах в борьбе за «Золотой мяч».

    • Главными претендентами на награду считаются Лионель Месси и Эрлинг Холанд.
    • Аргентинец в декабре выиграл ЧМ-2022, норвежец стал обладателем требла в составе «Сити».
    • Нового обладателя «Золотого мяча» назовут 30 октября.

    «Я всегда говорил, что нужно вручать два «Золотых мяча». Один – Месси, второй – кому-то другому.

    Мне бы хотелось, чтобы Холанд победил в голосовании, ведь мы выиграли требл, а он забил очень много голов.

    Но ведь Месси стал чемпионом мира!» – сказал Гвардиола.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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