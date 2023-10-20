В РФС рассказали, при каком условии будут обсуждать с УЕФА переход в Азию

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о повестке заседания исполкома организации, которое пройдет 26 октября.

«Повестка исполкома еще не утверждена, ее утверждает президент РФС. Но прежде всего там будут вопросы, посвященные ряду программ развития футбола, мы продолжаем формировать стратегическую повестку. Будут ли обсуждать переход в Азию? Когда появится официальная повестка, мы ее опубликуем.

Я говорил, что мы являемся частью УЕФА и что ведем работу по возобновлению своего участия в международных матчах под эгидой УЕФА. Нельзя сидеть на двух стульях одновременно. В любом случае у нас есть базовая договоренность с УЕФА о том, что, если у УЕФА не будет по каким-то причинам получаться нас восстановить, мы будем обсуждать вопрос смены конфедерации. Это наше право, учитывая, что мы находимся на территории двух частей света. Поэтому мы имеем право поменять конфедерацию. Это вопрос интересов нашего футбола», – сказал Митрофанов.

С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных соревнованиях УЕФА.

Сборная России с тех пор проводила товарищеские матчи только с соперниками из других конфедераций.

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