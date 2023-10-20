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  • В РФС рассказали, при каком условии будут обсуждать с УЕФА переход в Азию

В РФС рассказали, при каком условии будут обсуждать с УЕФА переход в Азию

20 октября 2023, 09:48
5

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о повестке заседания исполкома организации, которое пройдет 26 октября.

«Повестка исполкома еще не утверждена, ее утверждает президент РФС. Но прежде всего там будут вопросы, посвященные ряду программ развития футбола, мы продолжаем формировать стратегическую повестку. Будут ли обсуждать переход в Азию? Когда появится официальная повестка, мы ее опубликуем.

Я говорил, что мы являемся частью УЕФА и что ведем работу по возобновлению своего участия в международных матчах под эгидой УЕФА. Нельзя сидеть на двух стульях одновременно. В любом случае у нас есть базовая договоренность с УЕФА о том, что, если у УЕФА не будет по каким-то причинам получаться нас восстановить, мы будем обсуждать вопрос смены конфедерации. Это наше право, учитывая, что мы находимся на территории двух частей света. Поэтому мы имеем право поменять конфедерацию. Это вопрос интересов нашего футбола», – сказал Митрофанов.

  • С февраля 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в официальных соревнованиях УЕФА.
  • Сборная России с тех пор проводила товарищеские матчи только с соперниками из других конфедераций.

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Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Митрофанов Максим
Комментарии (5)
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Январь 59
1697786883
Если Россию отстранили от всех международных турниров, то Россия обязана прекратить платить членские взносы. Пока Россия исправно платит, никто ничего не будет решать.
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BRO_football
1697788444
Работу он ведёт, клоун! Недавняя история с восстановлением сборной России U-17 показала, что в УЕФА Россия никому не нужна. Вот твоя и базовая договоренность! Можно смело валить в Азию. Не знаете как? Спросите у Казахстана! Они прошли через это, правда, в обратном направлении.
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Давид59
1697795938
"...ведем работу по возобновлению своего участия в международных матчах." Это как? Нас отстранили по конкретному поводу. И этот "повод" могут устранить только в Кремле. Бла, бла, бла...
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