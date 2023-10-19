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    В РФС анонсировали новую форму сборной России

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о создании новой формы сборной России от бренда Jogel.

    «Новая форма сборной России, как и планировалось, будет представлена в марте 2024 года. Дизайн утвержден, все уже производится. Стоит отметить, что вся экипировка сборной России будет от бренда Jogel – тренировочная, парадная, игровая форма, сумки, рюкзаки и так далее. Довольны ли мы тем, как идет работа? Да, безусловно. У нас нет оснований, чтобы чего-то опасаться», – сказал Митрофанов.

    • РФС и российская компания Jogel заключили контракт о техническом сотрудничестве 15 июня 2023 года.
    • Сейчас сборная России продолжает выступать в форме немецкой компании Adidas, которая в одностороннем порядке приостановила партнерское соглашение с РФС в марте 2022 года.
    • Российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА до особого распоряжения.

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    Источник: «РБ Спорт»

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