В РФС анонсировали новую форму сборной России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о создании новой формы сборной России от бренда Jogel.

«Новая форма сборной России, как и планировалось, будет представлена в марте 2024 года. Дизайн утвержден, все уже производится. Стоит отметить, что вся экипировка сборной России будет от бренда Jogel – тренировочная, парадная, игровая форма, сумки, рюкзаки и так далее. Довольны ли мы тем, как идет работа? Да, безусловно. У нас нет оснований, чтобы чего-то опасаться», – сказал Митрофанов.