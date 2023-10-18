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    • В «Спартаке» прокомментировали информацию об отстранении Соболева от тренировок

    В «Спартаке» прокомментировали информацию об отстранении Соболева от тренировок

    Пресс-служба «Спартака» прокомментировала информацию об отстранении нападающего команды 26-летнего Александра Соболева от тренировок с основой из-за проблем с дисциплиной. Представитель клуба сообщил, что футболист находится на базе команды и участвует в восстановительной тренировке.

    «Мы не комментируем меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было. По поводу Соболева – он только сегодня вернулся из сборной, находится на базе и участвует в восстановительной тренировке», – сказал пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.

    • Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок в общей группе после матча с «Крыльями Советов» и до возвращения из сборной.
    • 22 октября «Спартак» сыграет с «Пари НН» в 12-м туре РПЛ.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Сегодня, 12:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1652

      Taps 27 минут назад

      Этот тупой дебил скоро себе на срок наиграет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1348

      Дубина > Taps 9 минут назад

      Дебил у тебя в штанах))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16742

      Алексей З 43 минуты назад

      В штабе Спартака завелась "крыса" , которая сливает внутренние проблемы клуба.

      1
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