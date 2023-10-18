В «Спартаке» прокомментировали информацию об отстранении Соболева от тренировок

Пресс-служба «Спартака» прокомментировала информацию об отстранении нападающего команды 26-летнего Александра Соболева от тренировок с основой из-за проблем с дисциплиной. Представитель клуба сообщил, что футболист находится на базе команды и участвует в восстановительной тренировке.
«Мы не комментируем меры, которые принимает тренерский штаб в отношении кого бы то ни было. По поводу Соболева – он только сегодня вернулся из сборной, находится на базе и участвует в восстановительной тренировке», – сказал пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов.
- Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль отстранил Соболева от тренировок в общей группе после матча с «Крыльями Советов» и до возвращения из сборной.
- 22 октября «Спартак» сыграет с «Пари НН» в 12-м туре РПЛ.
Источник: «РИА Новости»