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  • Сборная Афганистана без тренера вышла в отборочный этап ЧМ-2026

Сборная Афганистана без тренера вышла в отборочный этап ЧМ-2026

17 октября 2023, 18:36
1

Сборная Афганистана без тренера вышла в отборочный турнир ЧМ-2026, обыграв в стыковом матче Монголию со счетом 1:0 (2:0 по сумме двух матчей).

Перед ответной игрой футболисты поругались с главным тренером Анушем Дастгиром, и тот отказался заполнять заявку на матч – он хотел, чтобы ФИФА засчитала сборной техническое поражение. Однако игроки национальной команды успели самостоятельно заполнить заявку и вышли на матч в Улан-Баторе. Гол за афганскую сборную забил Фаршад Нор.

Теперь национальной команде предстоит сыграть в группе отбора на ЧМ-2026 против сборных Катара, Индии и Кувейта.

  • Сборная Афганистана занимает 158 место в рейтинге ФИФА.

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Источник: Бомбардир
Афганистан Монголия
Комментарии (1)
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Napaleon Banapart
1697560004
А дальше они без вратаря выйдут...
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