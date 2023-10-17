Сборная Афганистана без тренера вышла в отборочный этап ЧМ-2026

Сборная Афганистана без тренера вышла в отборочный турнир ЧМ-2026, обыграв в стыковом матче Монголию со счетом 1:0 (2:0 по сумме двух матчей).

Перед ответной игрой футболисты поругались с главным тренером Анушем Дастгиром, и тот отказался заполнять заявку на матч – он хотел, чтобы ФИФА засчитала сборной техническое поражение. Однако игроки национальной команды успели самостоятельно заполнить заявку и вышли на матч в Улан-Баторе. Гол за афганскую сборную забил Фаршад Нор.

Теперь национальной команде предстоит сыграть в группе отбора на ЧМ-2026 против сборных Катара, Индии и Кувейта.