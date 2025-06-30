Афганистан подумает о матче с Россией: «Рассмотрим предложение»

Пресс-секретарь Федерации футбола Афганистана Мустафа Хашими сообщил, что сборная страны готова сыграть с Россией.

«Мы в курсе, что наша делегация недавно была в России и представители министерства спорта Афганистана общались с российским министром спорта. Возможность сыграть товарищеский матч сборных Афганистана и России была бы отличной идеей! Мы тепло относимся к вашей стране, а жена главного тренера нашей национальной команды Винченцо Алберто Аннезе – русская.

Что касается организации товарищеского матча, наша команда готова сыграть, но этот вопрос нужно обсудить главам наших федераций – выбрать дату и место матча. Также нужно обсудить это с главным тренером нашей сборной, после чего будет принято решение. Если Россия ищет соперника и готова сыграть со сборной Афганистана, мы рассмотрим это предложение», – сказал Хашими.