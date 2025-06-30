Сборная России отказалась играть на стадионе, где проходили публичные казни

Сборная Афганистана предлагала России провести матч в Кабуле.
«Афганский замминистра промышленности и торговли Ахмадулла Захид пригласил команду Карпина провести игру у себя на родине. Но в итоге РФС отказался от такого матча. На предложение Афганистана даже не стали отвечать, рассказал футбольный функционер, знакомый с предложением.
Афганистанцы играют домашние матчи на стадионе «Гази» в Кабуле. В 90-е годы талибы использовали арену для публичных казней», – написал источник.
- Афганистан идет 160-м в рейтинге ФИФА.
- В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
- В июне сборная победила Беларусь (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1).
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»