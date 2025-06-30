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Сборная России отказалась играть на стадионе, где проходили публичные казни

Сегодня, 12:18
1

Сборная Афганистана предлагала России провести матч в Кабуле.

«Афганский замминистра промышленности и торговли Ахмадулла Захид пригласил команду Карпина провести игру у себя на родине. Но в итоге РФС отказался от такого матча. На предложение Афганистана даже не стали отвечать, рассказал футбольный функционер, знакомый с предложением.

Афганистанцы играют домашние матчи на стадионе «Гази» в Кабуле. В 90-е годы талибы использовали арену для публичных казней», – написал источник.

  • Афганистан идет 160-м в рейтинге ФИФА.
  • В марте россияне разгромили Гренаду (5:0) и Замбию (5:0).
  • В июне сборная победила Беларусь (4:1) и сыграла вничью с Нигерией (1:1).

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Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»
Россия. Премьер-лига Россия Афганистан
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Комментарии (1)
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SLADE2019
1751282907
А если бы на другом стадионе, то поехали бы?
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