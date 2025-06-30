Сборная России отказалась играть на стадионе, где проходили публичные казни

Сборная Афганистана предлагала России провести матч в Кабуле.

«Афганский замминистра промышленности и торговли Ахмадулла Захид пригласил команду Карпина провести игру у себя на родине. Но в итоге РФС отказался от такого матча. На предложение Афганистана даже не стали отвечать, рассказал футбольный функционер, знакомый с предложением.

Афганистанцы играют домашние матчи на стадионе «Гази» в Кабуле. В 90-е годы талибы использовали арену для публичных казней», – написал источник.