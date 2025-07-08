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  • В Афганистане назвали сроки проведения возможного матча с Россией

В Афганистане назвали сроки проведения возможного матча с Россией

8 июля, 12:03
6

Пресс-секретарь Афганистанской футбольной федерации Мустафа Хашими сообщил о желании провести товарищеский матч со сборной России.

«Матч со сборной России возможен в этом году. Этот вопрос лежит у президента АФФ, мы желаем сыграть с Россией. В сентябре у нас запланирован турнир CAFA [чемпионат Центральной Азии] и мы не сможем играть. Но будем ждать предложения на ноябрьское окно. Будем рады сыграть с российской сборной», – сказал Хашими.

  • Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Афганистан – 160-е.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с конца февраля 2022 года.
  • С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией и Нигерией.

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Источник: Sport24
Товарищеские матчи. Сборные Россия Афганистан
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Комментарии (6)
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Грузчик
1751965710
Талибы накидают.Это суровые мужики с бородами,воевали всю жизнь.)))
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Финт
1751968313
Шурави против духов)
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Давид59
1751973490
Ого! Бомба, а не новость!
Ответить
Бомж Зины
1751975705
Вот и топ опонент, а то Испания, Италия, Аргентина...Афганистан вот уровень руских
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темирхан
1751985228
БРЕД! Вы еще с Тонга или Джибути сыграйте! ну или с Американским Самоа!
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