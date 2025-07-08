В Афганистане назвали сроки проведения возможного матча с Россией

Пресс-секретарь Афганистанской футбольной федерации Мустафа Хашими сообщил о желании провести товарищеский матч со сборной России.
«Матч со сборной России возможен в этом году. Этот вопрос лежит у президента АФФ, мы желаем сыграть с Россией. В сентябре у нас запланирован турнир CAFA [чемпионат Центральной Азии] и мы не сможем играть. Но будем ждать предложения на ноябрьское окно. Будем рады сыграть с российской сборной», – сказал Хашими.
- Россия занимает 35-е место в рейтинге ФИФА, Афганистан – 160-е.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с конца февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном, Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром, Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией и Нигерией.
Источник: Sport24