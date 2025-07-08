В Афганистане назвали сроки проведения возможного матча с Россией

Пресс-секретарь Афганистанской футбольной федерации Мустафа Хашими сообщил о желании провести товарищеский матч со сборной России.

«Матч со сборной России возможен в этом году. Этот вопрос лежит у президента АФФ, мы желаем сыграть с Россией. В сентябре у нас запланирован турнир CAFA [чемпионат Центральной Азии] и мы не сможем играть. Но будем ждать предложения на ноябрьское окно. Будем рады сыграть с российской сборной», – сказал Хашими.