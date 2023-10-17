Сперцян спас сборную Армении от разгрома в матче против Северной Македонии

Сборная Армении уступила Северной Македонии в гостевом товарищеском матче. Игра закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.
Голом в составе армянской команды отметился хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян. Футболист отправил мяч в сетку на 90+4 минуте.
За сборную Северной Македонии забитыми мячами отметились Александар Трайковски (43 минута), Милан Ристовски (59) и Эрдон Даци (88).
- Сперцян является воспитанником академии «Краснодара».
- Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2026 года.
- Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего полузащитника в 15 миллионов евро.
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Источник: Бомбардир