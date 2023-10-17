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    Макрон высказался об убийстве шведских фанатов в Бельгии

    Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ситуацию с нападением террориста на болельщиков сборной Швеции в Брюсселе.

    «Наша Европа потрясена новым исламистским терактом в Брюсселе. Я только что разговаривал с премьер-министром [Бельгии] Александром де Кро, чтобы выразить солидарность французов в этот ужасный момент, который переживает Брюссель.

    Мы думаем о жертвах этого трусливого нападения, а также о наших бельгийских и шведских друзьях и разделяем их потрясение», – заявил президент Франции.

    • Два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии.
    • Матч был остановлен после первого тайма при счете 1:1.

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    Источник: «Твиттер» Эммануэля Макрона

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    Сегодня, 10:13
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +22014

      Cleaner 41 минуту назад

      Макрон, а солидарность с Палестиной, которую УБИВАЮТ, ты высказать не хочешь?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16681

      Алексей З > Cleaner 34 минуты назад

      Уничтожают ХАМАС - террористов, пока ржал опять всё перепутал ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4740

      Snek > Алексей З 27 минут назад

      Так даже ООН признало, что ЦАХАЛ бомбит мирняк. Как ни крути, женщины и дети не виноваты в действиях ХАМАС. При обратном мнении, можно сказать, что тогда и мирняк Израиля заслуживает обстрелы.
      З.Ы. Мне одному непонятно, зачем ХАМАС напал, если не тянет ЦАХАЛ от слова вообще?

      1
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