Макрон высказался об убийстве шведских фанатов в Бельгии

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ситуацию с нападением террориста на болельщиков сборной Швеции в Брюсселе.
«Наша Европа потрясена новым исламистским терактом в Брюсселе. Я только что разговаривал с премьер-министром [Бельгии] Александром де Кро, чтобы выразить солидарность французов в этот ужасный момент, который переживает Брюссель.
Мы думаем о жертвах этого трусливого нападения, а также о наших бельгийских и шведских друзьях и разделяем их потрясение», – заявил президент Франции.
- Два болельщика сборной Швеции были застрелены в Брюсселе террористом в день матча квалификации Евро-2024 с командой Бельгии.
- Матч был остановлен после первого тайма при счете 1:1.
Источник: «Твиттер» Эммануэля Макрона