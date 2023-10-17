Макрон высказался об убийстве шведских фанатов в Бельгии

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ситуацию с нападением террориста на болельщиков сборной Швеции в Брюсселе.

«Наша Европа потрясена новым исламистским терактом в Брюсселе. Я только что разговаривал с премьер-министром [Бельгии] Александром де Кро, чтобы выразить солидарность французов в этот ужасный момент, который переживает Брюссель.

Мы думаем о жертвах этого трусливого нападения, а также о наших бельгийских и шведских друзьях и разделяем их потрясение», – заявил президент Франции.