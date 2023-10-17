Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    В РФС оценили изменения в работе судей

    Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что изменения в работе арбитров несут в себе позитивную тенденцию. С конца июня департамент судейства РФС возглавляет серб Милорад Мажич.

    «За последние три месяца прошли встречи минимум с шестью клубами РПЛ. Все клубы, которые направляли соответствующий запрос, получили ответ от судейского комитета

    Изменения в судействе – длящийся процесс. Есть недостатки, но есть и позитивная тенденция. Важно, чтобы она сохранилась, и мы пришли к правильному судейству. Но, опять же, правильное судейство – это не чье-то ощущение, а действительно объективная картина, которая в том числе связана с трактовкой правил игры со стороны ФИФА и УЕФА, их судейских департаментов. Это надо учитывать. Кому-то что-то может не нравиться, но это не значит, что он прав в этой оценке», – сказал Митрофанов.

    • В октябре президент Российской премьер-лиги Александр Алаев сказал, что экспертно-судейская комиссия при президенте РФС в нынешнем составе лично для него дискредитировала себя.
    • Глава союза Александр Дюков, в свою очередь, отметил, что доволен работой зарубежного специалиста.

    Новости по теме
    Глебов рассказал о проблемах с полем в матче России и Кении 1
    Адамов рассказал об эмоциях от дебюта за сборную России 1
    Кения и Россия могут провести ещe один товарищеский матч 1
    Источник: «РИА Новости»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:26
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+