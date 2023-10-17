В РФС оценили изменения в работе судей

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что изменения в работе арбитров несут в себе позитивную тенденцию. С конца июня департамент судейства РФС возглавляет серб Милорад Мажич.

«За последние три месяца прошли встречи минимум с шестью клубами РПЛ. Все клубы, которые направляли соответствующий запрос, получили ответ от судейского комитета

Изменения в судействе – длящийся процесс. Есть недостатки, но есть и позитивная тенденция. Важно, чтобы она сохранилась, и мы пришли к правильному судейству. Но, опять же, правильное судейство – это не чье-то ощущение, а действительно объективная картина, которая в том числе связана с трактовкой правил игры со стороны ФИФА и УЕФА, их судейских департаментов. Это надо учитывать. Кому-то что-то может не нравиться, но это не значит, что он прав в этой оценке», – сказал Митрофанов.