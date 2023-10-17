В РФС рассказали о работе над организацией матчей сборной России в ноябре

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что РФС ведет работу по организации домашнего матча сборной России в ноябре.
«Работа по организации матчей ведется», – сказал Митрофанов, отвечая на вопрос о том, может ли сборная России провести домашний матч в ноябре.
- Сборная России с конца 2021 года провела два домашних матча. В марте в Санкт-Петербурге состоялась игра с командой Ирака (2:0), а в октябре в Москве прошла встреча со сборной Камеруна (1:0).
- Ранее Митрофанов заявил, что количество потенциальных соперников сборной России на ноябрь сокращается, но РФС продолжает вести работу в этом направлении.
Источник: «РИА Новости»