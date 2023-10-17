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    • В РФС рассказали о работе над организацией матчей сборной России в ноябре

    В РФС рассказали о работе над организацией матчей сборной России в ноябре

    Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что РФС ведет работу по организации домашнего матча сборной России в ноябре.

    «Работа по организации матчей ведется», – сказал Митрофанов, отвечая на вопрос о том, может ли сборная России провести домашний матч в ноябре.

    • Сборная России с конца 2021 года провела два домашних матча. В марте в Санкт-Петербурге состоялась игра с командой Ирака (2:0), а в октябре в Москве прошла встреча со сборной Камеруна (1:0).
    • Ранее Митрофанов заявил, что количество потенциальных соперников сборной России на ноябрь сокращается, но РФС продолжает вести работу в этом направлении.

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    Источник: «РИА Новости»

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    Сегодня, 08:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2659

      yorgenbarenz 1 час назад

      Может,не надо?Что вы живёте в противогазе?Кому хотите доказать,что вы нужны нашему спорту?Получаете зряплату и сидите тихо-народу по-фигу на ваши потуги.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1812

      Alex Y 1 час назад

      Может сборная Северной Кореи )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1740

      rac531 > Alex Y 23 минуты назад

      Ни в коем случае)
      Разнесут с разницей в 5-6 мячей.
      Лучше с Папуа-Новая Гвинея)

      0
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