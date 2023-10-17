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  • В РФС рассказали о работе над организацией матчей сборной России в ноябре

В РФС рассказали о работе над организацией матчей сборной России в ноябре

17 октября 2023, 08:42
2

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов заявил, что РФС ведет работу по организации домашнего матча сборной России в ноябре.

«Работа по организации матчей ведется», – сказал Митрофанов, отвечая на вопрос о том, может ли сборная России провести домашний матч в ноябре.

  • Сборная России с конца 2021 года провела два домашних матча. В марте в Санкт-Петербурге состоялась игра с командой Ирака (2:0), а в октябре в Москве прошла встреча со сборной Камеруна (1:0).
  • Ранее Митрофанов заявил, что количество потенциальных соперников сборной России на ноябрь сокращается, но РФС продолжает вести работу в этом направлении.

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Источник: «РИА Новости»
Россия. Премьер-лига Россия Митрофанов Максим
Комментарии (2)
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Alex Y
1697524717
Может сборная Северной Кореи )
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yorgenbarenz
1697525211
Может,не надо?Что вы живёте в противогазе?Кому хотите доказать,что вы нужны нашему спорту?Получаете зряплату и сидите тихо-народу по-фигу на ваши потуги.
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