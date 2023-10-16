«Дагестанцев и нигерийцев не существует»: Уткин сравнил Дагестан и Нигерию

Куратор медийной команды «Эгриси» Василий Уткин высказался о своем футболисте из Нигерии.

– Меня впечатлил нигериец Деннис Акио. У него три ассиста в МФЛ-4. Это же первый африканский игрок в «Эгриси»?

– Я ни в коем случае не расист, но у нас идеология команды с района. И когда выяснилось, что к нам хочет попасть парень из Нигерии, я подумал: может, оно того не стоит? Но Деннис оказался настолько обаятельным парнем, его так тепло приняла команда.

У меня был к нему особый подход в этом вопросе. Потому что он из Нигерии, а она как Дагестан. Есть такая территория – Дагестан, – но дагестанцев не существует. Там живет куча народов и народностей: лакцы, табасаранцы, лезгины, ногайцы и так далее. Вот и нигерийцев не существует. При первом разговоре я спросил у Денниса: он хауса или йоруба? Это два основных народа Нигерии. После этого мы сразу перешли на общий язык.

Если что, Деннис – йоруба.

Уткин курирует «Эгриси» с 2018 года.

Команда в сезоне Медиалиги дошла до полуфинала.

В 2015-2016 годах Уткин комментировал футбол на «Матч ТВ».

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