В РФС объяснили, почему сборная России сыграет с Кенией в Турции

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему местом проведения товарищеской встречи между сборными Кении и России была выбрана турецкая Анталья.
«Игру организует матч-агент ФИФА, специализирующийся на организации таких матчей.
Почему была выбрана Турция? По причине логистики, страна находится примерно посередине между Россией и Кенией. Выбран нейтральный стадион в нейтральной стране и ожидать присутствия тысяч болельщиков там было бы наивно.
Тратить значительные средства на организацию матча на 30-тысячном стадионе было нецелесообразно», – заявил Митрофанов.
- Россия сыграет с Кенией сегодня в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
- В четверг россияне дома победили Камерун (1:0).
Источник: «РБ Спорт»