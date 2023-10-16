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    • В РФС объяснили, почему сборная России сыграет с Кенией в Турции

    В РФС объяснили, почему сборная России сыграет с Кенией в Турции

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему местом проведения товарищеской встречи между сборными Кении и России была выбрана турецкая Анталья.

    «Игру организует матч-агент ФИФА, специализирующийся на организации таких матчей.

    Почему была выбрана Турция? По причине логистики, страна находится примерно посередине между Россией и Кенией. Выбран нейтральный стадион в нейтральной стране и ожидать присутствия тысяч болельщиков там было бы наивно.

    Тратить значительные средства на организацию матча на 30-тысячном стадионе было нецелесообразно», – заявил Митрофанов.

    • Россия сыграет с Кенией сегодня в 19:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • В четверг россияне дома победили Камерун (1:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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