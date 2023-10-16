В РФС объяснили, почему сборная России сыграет с Кенией в Турции

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, почему местом проведения товарищеской встречи между сборными Кении и России была выбрана турецкая Анталья.

«Игру организует матч-агент ФИФА, специализирующийся на организации таких матчей.

Почему была выбрана Турция? По причине логистики, страна находится примерно посередине между Россией и Кенией. Выбран нейтральный стадион в нейтральной стране и ожидать присутствия тысяч болельщиков там было бы наивно.

Тратить значительные средства на организацию матча на 30-тысячном стадионе было нецелесообразно», – заявил Митрофанов.