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    • Капитан сборной Англии прокомментировал свист болельщиков в свой адрес

    Капитан сборной Англии прокомментировал свист болельщиков в свой адрес

    Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон высказался о реакции болельщиков сборной Англии на его переход в саудовский клуб.

    • Футболиста освистали во время товарищеского матча с Австралией (1:0).
    • Он в июле перешел в «Аль-Иттифак» после 12 лет в «Ливерпуле».
    • Сообщалось, что Хендерсон стал самым высокооплачиваемым игроком в истории сборной Англии с зарплатой 700 тысяч фунтов в неделю.

    «У каждого есть свое мнение. Я люблю играть за сборную Англии, делаю это уже много лет, и поэтому я все еще здесь. Я по-прежнему хочу играть за Англию так долго, как только смогу, и отдавать все свои силы ради команды и своей страны.

    Это нехорошо, когда тебя освистывают собственные болельщики. Но у всех есть свое мнение. На улице я слышу только хорошие слова в свой адрес.

    Но все это никак не изменит моего отношения к сборной. Я хочу продолжать играть, бороться и делать все возможное, чтобы помогать команде добиваться успеха», – заявил Хендерсон.

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    Источник: Goal

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