Капитан сборной Англии прокомментировал свист болельщиков в свой адрес

Полузащитник «Аль-Иттифака» Джордан Хендерсон высказался о реакции болельщиков сборной Англии на его переход в саудовский клуб.

Футболиста освистали во время товарищеского матча с Австралией (1:0).

Он в июле перешел в «Аль-Иттифак» после 12 лет в «Ливерпуле».

Сообщалось, что Хендерсон стал самым высокооплачиваемым игроком в истории сборной Англии с зарплатой 700 тысяч фунтов в неделю.

«У каждого есть свое мнение. Я люблю играть за сборную Англии, делаю это уже много лет, и поэтому я все еще здесь. Я по-прежнему хочу играть за Англию так долго, как только смогу, и отдавать все свои силы ради команды и своей страны.

Это нехорошо, когда тебя освистывают собственные болельщики. Но у всех есть свое мнение. На улице я слышу только хорошие слова в свой адрес.

Но все это никак не изменит моего отношения к сборной. Я хочу продолжать играть, бороться и делать все возможное, чтобы помогать команде добиваться успеха», – заявил Хендерсон.