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    • Английские фанаты освистали капитана сборной за трансфер в Саудовскую Аравию

    Английские фанаты освистали капитана сборной за трансфер в Саудовскую Аравию

    Джордана Хендерсона недружелюбно встретили болельщики сборной Англии.

    В пятницу вечером англичане победили Австралию (1:0) в товарищеском матче.

    Когда Хендерсон уходил на замену, фанаты освистали капитана сборной. Этот протест анонсировался ранее – он связан с трансфером полузащитника в Саудовскую Аравию.

    • Футболист в июле перешел в «Аль-Иттифак» после 12 лет в «Ливерпуле».
    • Сообщалось, что Хендерсон стал самым высокооплачиваемым игроком в истории сборной Англии.
    • СМИ писали, что зарплата полузащитника в Саудовской Аравии – 700 тысяч фунтов в неделю.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 11:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      Анатолий-Прохоров-vkontak 1 минуту назад

      Объясняю ещё раз на пальцах. Не надо верить в 80-90% прохода от всяких телега-каналов, пабликов и т.д. Есть же давно проверенный сервис. 10 лет работает. Найти его легко в любом поиске по фразе: «серебряный прогноз». Выходит на первом месте. Гарантии!

      0
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      Рейтинг: +6473

      fakeid 1 час назад

      33 года. освистывать нужно тех, кто в 20 с небольшим туда переезжает - а тут к чему придирки?

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      Рейтинг: +190

      Dob13 > fakeid 12 минут назад

      Саудовская Аравия не поддерживает ЛГБТ

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