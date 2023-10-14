Английские фанаты освистали капитана сборной за трансфер в Саудовскую Аравию

Джордана Хендерсона недружелюбно встретили болельщики сборной Англии.

В пятницу вечером англичане победили Австралию (1:0) в товарищеском матче.

Когда Хендерсон уходил на замену, фанаты освистали капитана сборной. Этот протест анонсировался ранее – он связан с трансфером полузащитника в Саудовскую Аравию.