Английские фанаты освистали капитана сборной за трансфер в Саудовскую Аравию

Джордана Хендерсона недружелюбно встретили болельщики сборной Англии.
В пятницу вечером англичане победили Австралию (1:0) в товарищеском матче.
Когда Хендерсон уходил на замену, фанаты освистали капитана сборной. Этот протест анонсировался ранее – он связан с трансфером полузащитника в Саудовскую Аравию.
- Футболист в июле перешел в «Аль-Иттифак» после 12 лет в «Ливерпуле».
- Сообщалось, что Хендерсон стал самым высокооплачиваемым игроком в истории сборной Англии.
- СМИ писали, что зарплата полузащитника в Саудовской Аравии – 700 тысяч фунтов в неделю.
Источник: Goal