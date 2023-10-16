Мостовой дал прогноз на матч Кения – Россия

Экс-спартаковец Александр Мостовой рассказал, какой счет ожидает по итогам товарищеской встречи между сборными Кении и России.

«Ожиданий от игры нет никаких, скажу честно. Даже не знаю, буду ли смотреть игру. Интереса просто нет никакого. Соперник уровня Кении этого интереса не вызывает.

В матче с Камеруном я говорил, что наша сборная выиграет с разницей в один мяч – так и получилось. Дружелюбная обстановка посодействовала результату. Была такая дружеская игра. Не было ни фолов, ни стыков.

Что касается Кении... Думаю, многие не знали, что в Кении футбол есть вообще. Кения славится другим видом спорта, у них отличные бегуны ведь. Можно в шутку сказать, что в футбол там переходят те, у кого не получилось в легкой атлетике.

Уровень и мастерство сборной России намного выше. Поэтому и интереса нет особо. Наши выиграют где-то 3:0 и все», – считает Мостовой.