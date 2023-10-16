Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Мостовой дал прогноз на матч Кения – Россия

    Экс-спартаковец Александр Мостовой рассказал, какой счет ожидает по итогам товарищеской встречи между сборными Кении и России.

    «Ожиданий от игры нет никаких, скажу честно. Даже не знаю, буду ли смотреть игру. Интереса просто нет никакого. Соперник уровня Кении этого интереса не вызывает.

    В матче с Камеруном я говорил, что наша сборная выиграет с разницей в один мяч – так и получилось. Дружелюбная обстановка посодействовала результату. Была такая дружеская игра. Не было ни фолов, ни стыков.

    Что касается Кении... Думаю, многие не знали, что в Кении футбол есть вообще. Кения славится другим видом спорта, у них отличные бегуны ведь. Можно в шутку сказать, что в футбол там переходят те, у кого не получилось в легкой атлетике.

    Уровень и мастерство сборной России намного выше. Поэтому и интереса нет особо. Наши выиграют где-то 3:0 и все», – считает Мостовой.

    • Россия сыграет с Кенией сегодня в 19:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
    • В четверг россияне дома победили Камерун (1:0).

    Новости по теме
    В РФС объяснили, почему сборная России сыграет с Кенией в Турции
    Экс-нападающий сборной России – о матче с Кенией: «Жду не меньше, чем 6:0» 3
    Радимов поделился ожиданиями от матча Кения – Россия
    Источник: «Евро-футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:13
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+