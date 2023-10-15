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  • Ведущая «Матч ТВ» рассказала о реакции родителей на предложение Тикнизяна, который младше ее на три года

Ведущая «Матч ТВ» рассказала о реакции родителей на предложение Тикнизяна, который младше ее на три года

15 октября 2023, 20:45
6

Яна Ромашкина, ведущая «Матч ТВ», рассказала, как отреагировали ее родители на предстоящую свадьбу с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном.

Подписчик спросил Яну: «Родители не были против, что вы выходите замуж за нерусского?».

Девушка ответила: «Наир не такой уж и нерусский, как вы думаете. У него папа армянин, мама русская. 50 на 50. К тому же, он родился в Санкт-Петербурге, жил там, затем перебрался в Москву.

Мои родители только рады и очень любят Наира!» – написала Ромашкина в соцсети.

  • Яне 27 лет, Тикнизяну – 24.
  • Он вызывается в сборную Армении.
  • Летом Наиром интересовались в Бундеслиге.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Тикнизян Наир
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1697395621
Прикольно: Наир Ромашкин!
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mutabor0992
1697395977
50/50.Смесь ****** с чемоданом!гыы
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шахта Заполярная
1697397464
Пример Моти заразителен.
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Томик
1697434417
Да уж, парень в "Локомотиве" играет. Но можно было и покрасивши что нибудь придумать, а "не такой уж и нерусский", и "родители любят"... Родители кого попало не полюбят, это точно. Кого только на матч тв не наберут... Ну а что. Достаточно "удивить смелым образом в эфире". А мысли самостоятельно текут из головы в рот. Можно даже сказать бесконтрольно.
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AZ
1697437474
чернильница... Позорище...
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Hamo-Համո-google
1697479810
Фу, нерусский, ты что, не патриотка, за ватника алканавта выходи Кстати, подписчика неплохо бы денацифицировать за подобные вопросы
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