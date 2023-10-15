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    • Ведущая «Матч ТВ» рассказала о реакции родителей на предложение Тикнизяна, который младше ее на три года

    Ведущая «Матч ТВ» рассказала о реакции родителей на предложение Тикнизяна, который младше ее на три года

    Яна Ромашкина, ведущая «Матч ТВ», рассказала, как отреагировали ее родители на предстоящую свадьбу с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном.

    Подписчик спросил Яну: «Родители не были против, что вы выходите замуж за нерусского?».

    Девушка ответила: «Наир не такой уж и нерусский, как вы думаете. У него папа армянин, мама русская. 50 на 50. К тому же, он родился в Санкт-Петербурге, жил там, затем перебрался в Москву.

    Мои родители только рады и очень любят Наира!» – написала Ромашкина в соцсети.

    • Яне 27 лет, Тикнизяну – 24.
    • Он вызывается в сборную Армении.
    • Летом Наиром интересовались в Бундеслиге.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4258

      шахта Заполярная 24 минуты назад

      Пример Моти заразителен.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4431

      mutabor0992 49 минут назад

      50/50.Смесь ****** с чемоданом!гыы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25223

      DOCTOR PENALTY 55 минут назад

      Прикольно: Наир Ромашкин!

      2
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