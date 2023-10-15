Ведущая «Матч ТВ» рассказала о реакции родителей на предложение Тикнизяна, который младше ее на три года

Яна Ромашкина, ведущая «Матч ТВ», рассказала, как отреагировали ее родители на предстоящую свадьбу с защитником «Локомотива» Наиром Тикнизяном.

Подписчик спросил Яну: «Родители не были против, что вы выходите замуж за нерусского?».

Девушка ответила: «Наир не такой уж и нерусский, как вы думаете. У него папа армянин, мама русская. 50 на 50. К тому же, он родился в Санкт-Петербурге, жил там, затем перебрался в Москву.

Мои родители только рады и очень любят Наира!» – написала Ромашкина в соцсети.

Яне 27 лет, Тикнизяну – 24.

Он вызывается в сборную Армении.

Летом Наиром интересовались в Бундеслиге.

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